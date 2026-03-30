Это объясняется тем, что Россия предоставляет Тегерану разведданные для ведения войны.

Информация о том, что Россия предоставляет Ирану ценную разведывательную информацию, демонстрирует, что президент США Дональд Трамп ведет косвенную войну и против Москвы. Об этом пишет The Telegraph.

"Трамп часто создавал впечатление, что в затянувшемся конфликте в Украине он явно отдает предпочтение российскому президенту Владимиру Путину перед его украинским коллегой Владимиром Зеленским, до такой степени, что в Европе существует настоящая обеспокоенность тем, что Трамп пытается заставить Киев капитулировать перед территориальными требованиями Кремля", - подчеркивают в материале.

Более того, обеспокоенность Европы по поводу планов Трампа в отношении Украины стала еще серьезнее после того, как американский лидер провел час, обсуждая различные вопросы с Путиным в начале конфликта с Ираном.

Несмотря на то, что цели РФ в Украине очевидны для всех, а именно полная оккупация Донецкой области, иранская политика Кремля менее понятна. Таким образом, отношение Путина к аятоллам остается неоднозначным, особенно в отношении их ядерных амбиций.

"Более того, отказ Путина оказать Ирану военную поддержку во время прошлогодней совместной войны США и Израиля против Ирана, где США сосредоточили свои усилия прежде всего на уничтожении иранской ядерной инфраструктуры, свидетельствует о том, что союз Москвы с Ираном был обусловлен скорее оппортунизмом, чем подлинным интересом к налаживанию более тесных связей", - анализируют в The Telegraph.

Возвращаясь к предоставлению разведывательной информации, недавно появились подробности, согласно которым РФ принимала непосредственное участие в планировании иранской ракетно-беспилотной атаки на американскую военную базу в Саудовской Аравии, в результате которой был уничтожен радиолокационный самолет E-3 Sentry, а также ряд самолетов-заправщиков. Известно, что в результате атаки по меньшей мере 15 американских военных получили ранения.

"Реальная поддержка Россией Ирана в его войне с США и Израилем, несомненно, придает конфликту важное новое измерение, которое Трампу стоит тщательно учесть, планируя следующий этап своей наступательной операции в Иране", - подчеркивают журналисты.

Поэтому, несмотря на личную симпатию Трампа к Путину, вполне понятно, что российский диктатор сейчас ведет опосредованную войну против США, целью которой является помешать администрации Трампа достичь своей конечной цели, нанеся сокрушительное поражение иранским аятоллам.

"Вместо того, чтобы пытаться поддерживать бесплодный диалог, который он вел с Путиным в течение последнего года и который не принес никаких результатов, Трамп должен понять, что российский лидер не заинтересован в сближении с Вашингтоном", - добавляют в The Telegraph.

Поэтому США должны применить более решительный подход в своих отношениях с Москвой: будь то предоставление Украине большей военной поддержки в войне против РФ, либо обеспечение того, чтобы враждебная поддержка Ирана со стороны России не сорвала планы США по достижению решительной победы, подытожили в публикации.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на большинство требований США для прекращения войны. В то же время он добавил, что переговоры не исключают дальнейших военных действий.

"Мы добиваемся чрезвычайных успехов в этих переговорах. Но с Ираном никогда не знаешь наверняка, потому что мы ведем с ними переговоры, а потом всегда вынуждены их срывать", - добавил президент США.

Также сообщалось, что Иран нанес комбинированный удар по одному из крупнейших алюминиевых заводов в мире. Удар был нанесен ракетами и дронами по заводу Al Taweelah в Абу-Даби на следующий день после того, как два крупнейших сталелитейных завода Ирана подверглись атакам.

