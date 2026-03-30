Война в Иране привела к остановке 40% поставок ключевого компонента для производства дронов

Большинство специалистов считает главным последствием войны в Иране блокировку экспорта нефти и газа из стран Персидского залива, но существует еще одна проблема, которая может оказаться для Украины даже более серьезной. Речь идет о дефиците серы.

Издание Defense Express со ссылкой на данные Института современной войны (Modern War Institute) сообщает, что через заблокированный Ормузский пролив транспортируется 41% экспорта серы. С начала ударов по Ирану ее стоимость уже выросла на 30–50%.

Сера играет исключительно важную роль в оборонно-промышленном комплексе, ведь без нее де-факто невозможно производить микроэлектронику и литий-ионные батареи, которые активно используются в дронах.

Серную кислоту используют для очистки медной руды и получения меди по технологии SX/EW (извлечение меди путем жидкостной экстракции и использования электролиза). Кроме того, по этой технологии также осуществляется обогащение никеля, цинка и кобальта. Последний является важным компонентом литий-ионных батарей. Также серная кислота является одним из ключевых средств травления печатных плат в микроэлектронике.

"Сейчас микроэлектроника – это не только компьютеры, это любое вооружение, которое немного сложнее патрона", – отметили эксперты.

Вопрос дефицита серы особенно актуален в случае с производством дронов, ведь их эффективность напрямую зависит от масштабов изготовления БПЛА. Наладить действительно массовое производство возможно только при условии относительно низкой стоимости компонентов.

Главная проблема серы заключается в том, что ее почти никто не производит целенаправленно. Она является побочным продуктом переработки сернистого природного газа и сырой нефти, а также образуется при выплавке сульфидных руд, меди и цинка. Просто взять и нарастить производство именно этого компонента практически невозможно.

Таким образом, производители оружия сталкиваются с тем, что не могут искусственно нарастить производство серной кислоты даже при благоприятных рыночных условиях. Увеличение бюджетного финансирования также не приведет к росту производства, поскольку ключевой реагент ограничен.

В итоге оборонно-промышленная база зависит от факторов, которые она не контролирует, а боеспособность вооруженных сил ограничена "невидимыми" промышленными правилами.

Ранее инженер Александр Грачев обозначил ключевые проблемы, с которыми сталкивается производство дронов в Украине. Одна из них – это Китай, который контролирует от 70% до 90% рынка редкоземельных элементов, необходимых для изготовления материалов для аккумуляторов. Это формирует значительную зависимость в цепочках поставок для оборонной промышленности и производства дронов во всем мире.

Как бы то ни было, пока эти трудности не слишком мешают Украине – производство отечественных дронов стремительно растет. По словам бывшего министра обороны Дениса Шмыгаля, в этом году наша страна сможет произвести до 20 миллионов дронов различных типов.

