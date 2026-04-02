Трамп пригрозил Ирану, что для соглашения может стать 'слишком поздно'

Президент США выступил с заявлением после удара по крупнейшему мосту в Иране.

В результате авиаудара 2 апреля был разрушен самый большой мост в Иране – он соединяет Тегеран и северную часть страны. Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в социальной сети Truth Social и призвал Иран заключить соглашение, "пока не поздно".

"Крупнейший мост в Иране разрушается и больше никогда не будет использоваться – впереди еще многое!" – написал глава Белого дома.

Обращаясь к Ирану, Трамп намекнул на то, что может стать "слишком поздно".

Видео дня

"Пришло время для Ирана заключить соглашение, пока не стало слишком поздно, пока от того, что еще могло бы стать великой страной, не осталось ничего", – говорится в сообщении президента Соединенных Штатов.

Война США с Ираном: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Иран заявил о секретных арсеналах, до которых Трамп не сможет добраться. По словам представителя иранских вооруженных сил Эбрахима Зольфагари, цели, по которым до сих пор наносили удары американские и израильские военные, на самом деле не имеют особого значения, поскольку стратегическое военное производство якобы размещено в других местах. Это заявление прозвучало на фоне речи президента США Дональда Трампа о "убедительной победе" над Ираном.

Накануне же сам Трамп заявлял, что Иран якобы попросил о перемирии. Он рассказал, что "новый президент Ирана, гораздо менее радикализированный и гораздо более разумный, чем его предшественники", якобы только что обратился к США с просьбой о прекращении огня. Однако, отметил глава Белого дома, он не прекратит боевые действия, пока Иран не выполнит его условия, в частности не откроет Ормузский пролив.

Вас также могут заинтересовать новости: