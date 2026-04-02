Иран заявил о тайных арсеналах, до которых Трамп не сможет добраться

У Ирана есть секретные склады оружия и боеприпасов, до которых США и Израиль не смогут добраться.

Об этом заявил представитель иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари, передает BILD. Он отметил, что цели, по которым до сегодняшнего дня били американские и израильские военные, на самом деле не имеют особого значения, поскольку стратегическое военное производство якобы находится в других местах.

Издание акцентировало, что это заявление прозвучало на фоне речи президента США Дональда Трампа об "убедительной победе" над Ираном.

Таким образом, как отметило издание, Тегеран в свою очередь дает понять, что, несмотря на недавние удары, его военный потенциал не уничтожен.

Ситуация с Ираном

Ранее издание The Hill писало, что Иран ответит на попытку Трампа захватить ключевой маршрут экспорта нефти. Среди прочего, это может привести к закрытию еще одного пролива. В целом Иран заинтересован в продолжении затягивания петли на шее Трампа.

Также сообщалось, что США активно перебрасывают личный состав на Ближний Восток. Эксперты связывают это с возможными планами Пентагона начать сухопутную операцию.

