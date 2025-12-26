Россия устроила худший террор за 4 года войны: NYT описало жизнь обесточенной Одессы

Россия уже две недели наносит массированные удары по Одессе, атакуя порты и энергетику дронами и ракетами.

Последние две недели Россия сосредоточила свою военную мощь на ударах по Одессе – крупнейшему порту Украины. Город подвергается атакам дронов и ракет в ходе самых мощных обстрелов за почти четыре года войны.

У украинцев днями нет электричества. Вместе с этим также в основном нет ни отопления, ни воды, пишет The New York Times. В материале рассказывается история 64-летней Татьяны Рыбак, которая не может ходить и не может спуститься в укрытие. Поэтому воду ей таскает соцработник на 7 этаж.

"Психологически этого уже никто не выдерживает. Моя нервная система полностью разрушена. Буквально вчера вечером, когда выключили свет и начался обстрел, выли сирены – это было ужасающе громко. Но еще страшнее была взрывная волна. Мои двери и окна тряслись, а я лежала там, не в силах никуда бежать, потому что бежать некуда", – рассказала она, сидя в постели во время визита соцработников.

Видео дня

По словам журналистов, причиной беспрецедентного террора Одессы украинцы называют ответ России на атаки по ее "теневому флоту", который Россия использует для транспортировки нефти и обхода санкций. Сообщается, что если другие крупные города Украины обычно переживают периоды затишья после интенсивных атак, то Одесса находится под почти непрерывным огнем с раннего утра 12 декабря.

В основном Россия нацелена на портовую и энергетическую инфраструктуру города. Погибло по меньшей мере девять человек.

Как живет Одесса в эти дни

Оставаясь без электричества, газа и воды по несколько дней, украинцы вынуждены заряжать телефоны в "Пунктах незламності" или магазинах, а еду готовить на самодельных уличных плитах. Продукты – молоко, яйца, сметану – хранят в пакетах на подоконниках. Некоторые устанавливают во дворах мощные генераторы, чтобы соседи могли получить доступ к электричеству.

Один мужчина подключил зажимы к автомобильному аккумулятору и протянул провод в квартиру, чтобы запитать холодильник и стиральную машину. Другая пара задокументировала свое свидание в рыбном ресторане под звуки зенитных орудий, сбивающих дроны. Десятки водителей Tesla часами ждали у единственной работающей зарядной станции. 83-летний Алексей Колодчук заявил, что отключения света и тепла для него не проблема. Его самое большое сожаление: он забыл выставить борщ на холод, и тот прокис.

Он также признался, что хотел бы передать послание кремлевскому диктатору Владимиру Путину. "Иногда я думаю: если бы я мог подойти к Путину с палкой, я бы хорошенько стукнул его по голове – может, это вбило бы в него хоть немного ума, потому что там явно что-то очень не так", – сказал он.

Однако после почти недели без света терпение некоторых одесситов начало иссякать. СМИ пишет, что люди даже выходили на протест. Пожилым людям особенно тяжело сохранять оптимизм в период новогодних праздников в таких условиях.

Для пожилых людей, помнящих жизнь в СССР, эта война особенно болезненна, ведь она столкнула украинцев с россиянами, которых они когда-то считали братьями, говорится в материале. 73-летний Магадан Фархиев 25 лет служил в Советской армии бок о бок с украинцами и русскими. Он воевал в Афганистане, где был ранен в ногу. Фотография в форме с медалями стоит на его столе. Но со своими братом и сестрой, живущими в России, он больше не общается.

Другие новости о последних обстрелах со стороны России

Ранее УНИАН сообщал, что армия РФ обстреляла людный рынок Херсона. В результате многочисленных "прилетов" разрушены торговые "точки". Погиб 47-летний работник рынка, который в тот момент был на рабочем месте.

Кроме того, мы также рассказывали, что сенаторы США осудили российские обстрелы по Украине на Рождество. Вместо того, чтобы прекратить огонь на праздники, Путин приказал своим солдатам продолжать совершать жестокие преступления агрессии в один из самых святых дней христианства.

Вас также могут заинтересовать новости: