Самый мощный флот НАТО - в Германии, и "очень сложно" Россию с ним сравнивать, говорит Рыженко.

Соотношение боевого морского флота в Балтийском море между странами НАТО и РФ составляет 12:1 в пользу стран альянса, рассказал экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, капитан Андрей Рыженко в интервью Украинскому радио.

По его словам, самый мощный флот НАТО - в Германии, и "очень сложно" Россию с ним сравнивать.

"В составе российского флота есть две дизельные подводные лодки, есть два эсминца, построенные фактически в постсоветские времена, два новых корвета, два сторожевых корабля, четыре единицы малых ракетных катеров, семь единиц малых противолодочных кораблей (большинство из них - советские), а также ракетные катера и тральщики", - перечислил эксперт.

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Также, говорит он, у России есть еще 4 десантных корабля, 3 из которых направлены в Черное море и сейчас участвуют в войне против Украины.

"Поэтому российских кораблей не очень много, но Балтийское море очень длинное, и им проблематично правильно расставить этот потенциал. Поэтому россияне ищут различные способы, как собирать информацию от противника, чтобы преимущество НАТО минимизировать", - добавил Рыженко.

В то же время он рассказал об экономическом значении Балтийского моря для стран ЕС и НАТО, отметив, что оно значительно больше, чем военное, ведь все эти страны очень развиты и имеют высокие технологии.

"Балтийское море используется как для перевозки различных грузов (а ежедневно через него движется около 2 тысяч судов), так и как платформа для подводных кабелей, по которым передается электрическая энергия и интернет-соединение между странами этого региона", - отметил он.

Эксперт напомнил, что в последнее время участились "интересные эпизоды" с повреждениями подводных кабелей.

"За последние 40 лет позиция России стала намного хуже, потому что из 50 %, которые контролировал Советский Союз и его сателлиты, сейчас у них осталось лишь 7%. Поэтому они делают все возможное, чтобы каким-то образом повлиять на другие страны, которые они считают недружественными (хотя и хотят вести с ними бизнес)", - говорит Рыженко.

В частности, он рассказал, как "исчезала часть подводного снаряжения, как это было в Норвегии в 2021 году, или электроснабжение, как это было с Финляндией и Эстонией позже", как "судно повредило подводный кабель, который передает интернет-связь между странами".

"Все это ведет к серьезным экономическим потерям в десятки миллионов долларов. Поэтому для стран Балтийского региона очень важна эта стабильность, и они через различные организации по безопасности - прежде всего НАТО - смотрят, как они эту ситуацию могут стабилизировать", - пояснил экс-заместитель начальника штаба ВМС.

Между тем для России, говорит он, "влияние на энергетические, информационные рычаги ЕС очень важно, чтобы решать свои задачи по ослаблению конкурентов и строительству российской "империи"".

Инциденты в Балтийском море

Как сообщал ранее УНИАН, в конце 2024 года Эстония отправила корабль ВМС для патрулирования подводной линии электропередач на следующий день после того, как Финляндия захватила нефтяной танкер, подозреваемый в повреждении якорем пяти кабелей. Это был третий такой инцидент примерно за год.

Как выяснилось, задержанный финнами российский танкер Eagle S имел на борту шпионское оборудование, которое превращало его в "шпионский корабль". Издание Lloyd's List со ссылкой на источники рассказало, что это оборудование потребляло так много электроэнергии от корабельного генератора, что на танкере наступали периодические блэкауты.

После инцидентов с кабелями НАТО решило усилить военное присутствие в Балтийском море. Однако в Кремле отметили, что такое событие их мало беспокоит и отрицают свою причастность к таким инцидентам в прошлом.

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