Однако это было летом. Находилось ли такое оборудование на борту судна в этот раз - не известно.

Танкер Eagle S из российского "теневого флота", задержанный береговой охраной Финляндии, летом имел на борту специальное оборудование, которое превращало его в "шпионский корабль". Об этом сообщает издание Lloyd's List со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания, который семь месяцев назад предоставлял коммерческие морские услуги этому судну, рассказал, что по крайней мере летом на борту Eagle S находилось высокотехнологичное оборудование, которое было "ненормальным для торгового судна". При этом оно потребляло так много электроэнергии от корабельного генератора, что это приводило к периодическим блэкаутам на танкере.

Источники утверждают, что аналогичное шпионское оборудование было установлено также и на другом танкере российского теневого флота - на Swiftsea Rider.

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Оба танкера через сложную систему компаний-прокладок и посредников были приобретены россиянами в 2022-23 годах для обхода нефтяных санкций. Причем оба судна находятся в аренде компании Eiger Shipping, которая является транспортным подразделением российского нефтетрейдера Litasco.

В подтверждение своих слов собеседник предоставил изданию документы, в частности отчет о проверке технического состояния судов. Издание признало документы подлинными, хотя и не раскрыло, кто именно является его источником для этой информации.

На тот момент, когда с судном работал собеседник, на борту Eagle S кроме шпионского оборудования находилось "неуполномоченное лицо, которое не было моряком". Само же оборудование было доставлено на корабль в огромных ящиках вместе со "многими ноутбуками", которые имели клавиатуры для турецкого и русского языков.

По словам источника, оборудование было установлено на корабельном мостике - самом высоком месте на корабле. Передающие и приемные устройства были использованы для записи всех радиочастот, а после прибытия судна в Россию, они были выгружены для анализа и больше на танкер их якобы не возвращали.

"Они следили за всеми кораблями и самолетами Военно-морских сил НАТО. Им руководили российские, турецкие, индийские радисты", - сообщил собеседник издания.

По словам источника, Eagle S также сбросил "устройства сенсорного типа" в Ла-Манш во время прохождения между берегами Англии и Франции.

Экипаж Eagle S должен был знать о его шпионской миссии, "поскольку это невозможно было скрыть", но им "угрожали их жизнью, поэтому все молчали", отметил источник.

Повреждение кабелей в Балтийском море

Как писал УНИАН, 25 декабря вышла из строя важная линия электропередачи между Финляндией и Эстонией, которая проходит по дну Финского залива в Балтийском море. На тот момент передача электроэнергии составляла 658 МВт.

В повреждении кабеля заподозрили танкер российского теневого флота, который проходил там как раз в момент аварии и подозрительно сбросил скорость. В тот же день финская береговая охрана задержала танкер.

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