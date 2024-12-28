В Финляндии и НАТО рассматривают произошедшее с повреждением кабелей, как "возможный саботаж".

В НАТО заявили, что усилят свое военное присутствие в Балтийском море после того, как между Эстонией и Финляндией были перерезаны подводные линии электропередач и интернет-кабели, пишет Sky News.

В частности генеральный секретарь альянса Марк Рютте отметил, что говорил с президентом Финляндии Александром Стуббом о "возможном саботаже".

"НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море", - добавил он.

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В то же время операторы сети говорят, что отключение линии Estlink 2 мощностью 658 мегаватт (МВт) началось в полдень 25 декабря, в результате чего осталась только линия Estlink 1 мощностью 358 МВт, соединяющая Финляндию и Эстонию.

В Fingrid отметили, что Estlink 2 может не работать в течение "нескольких месяцев".

В Sky News напомнили, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины произошло немало перебоев в работе силовых кабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов. В Кремле отметили, что такое событие их мало беспокоит и отрицают свою причастность к таким инцидентам в прошлом.

Известно, что уже 26 декабря Финляндия захватила судно Eagle S, перевозившее российскую нефть, по подозрению в выходе из строя подводного силового кабеля Estlink 2 и повреждении волоконно-оптических линий.

"Предполагается, что нефтяной танкер Eagle S принадлежит к так называемому теневому флоту стареющих танкеров, которые пытаются обойти санкции против России. Экипаж береговой охраны поднялся на борт судна, зарегистрированного на Островах Кука, и отправил его в финские воды", - напомнили в издании.

Известно, что нефтяной танкер Eagle S пересек электрический кабель Estlink 2 в 10:26 утра 25 декабря, что подтвердил обзор данных отслеживания судов компании MarineTraffic, который провело издание Reuters. Это было то самое время, когда, как отметили в компании Fingrid, произошло отключение электроэнергии.

Инцидент в Балтийском море - что известно

Как писал УНИАН, Эстония отправила корабли для охраны подводных кабелей после того, как Финляндия захватила танковый танкер, который подозревают в повреждении якорем пяти кабелей. Военный корабль Raju развернули 27 декабря для охраны 105-километровой подводной линии, которая соединяет электроэнергетические системы стран Балтии и Северной Европы через Балтийское море.

Позже стало известно, что задержанный финнами российский танкер имел на борту шпионское оборудование. Оно было доставлено на корабль в огромных ящиках вместе со "многими ноутбуками", которые имели клавиатуры для турецкого и русского языков.

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