Чтобы уничтожить НАТО, администрации Трампа достаточно подорвать доверие, лежащее в основе самого существования альянса.

По Европе прокатились страхи по поводу того, что США под руководством Дональда Трампа, могут выйти из НАТО. Но Трампу на самом деле даже не придется выходить из НАТО, чтобы развалить его, есть более эффективный способ, пишет Newsweek.

"На самом деле у Белого дома есть много вариантов, если он хочет расколоть Альянс. Эксперты утверждают, что для того, чтобы фактически положить конец НАТО без официального выхода, администрации Трампа достаточно подорвать доверие, лежащее в основе самого существования альянса", - отмечает издание.

По словам доцента кафедры международной безопасности и стратегии в Эксетерском университете Великобритании Дэвида Благдена, неофициальный процесс был бы еще проще.

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Все, что действительно нужно, это чтобы страны НАТО усомнились в приверженности Америки статье 5, а также чтобы противники Альянса усомнились в этом, сказал Благден.

"Уже сейчас доверие, которое было сердцем отношений, начало разрушаться", — добавил Нил Мелвин, директор по международной безопасности в аналитическом центре Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

"Я думаю, дело не столько в формальном процессе выхода из альянса", — сказал Мелвин Newsweek, "а больше в сомнениях, которые начинают закрадываться в вопрос о том, действительно ли США будут там".

Трамп также может публично намекнуть, что США будут защищать только те государства НАТО, которые тратят на оборону то, что администрация сочтет достаточным, например, что также подорвет альянс, сказал Благден.

Отвод войск из Европы

В военном отношении Трамп может отменить большое присутствие, которое армия США десятилетиями поддерживала в Европе, не делая официальных заявлений о НАТО. Он может сократить десятки тысяч активных военнослужащих США, размещенных по всей Европе, в основном сосредоточенных в Центральной Европе. Трамп также может выбрать стратегию, изложенную консервативным ученым Сумантрой Майтрой, который предложил "спящее НАТО", в котором американские солдаты и оборудование выведены из Европы, но континент сохраняет ядерный зонтик США и военно-морское присутствие.

Кроме того, ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа рассматривает возможность отказа от роли Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

Похоже, что США сократят свое присутствие в Европе, и что оставшийся военный персонал будет "менее предан обороне Европы", сказал Эдвард Хантер Кристи, бывший чиновник НАТО. США могут сохранить базы и персонал, размещенный там, чтобы проецировать силу на Ближний Восток и поддерживать системы раннего предупреждения о ракетном нападении, сказал Кристи, но не для того, чтобы удержать Россию от нападения на Европу.

Разведка и дипломатия

Отныне европейское планирование должно учитывать то, как США вели себя по отношению к Украине, принимая это как потенциальный план того, как Вашингтон может взаимодействовать с одним из своих европейских союзников, сказал Кристи.

"Даже если США не намерены предавать союзников по договору, прекращение помощи и разведданных для Украины, страны-партнера в состоянии войны, никогда не будет забыто", сказал он.

Американские чиновники также могут прекратить посещать определенные встречи НАТО, особенно те, которые посвящены предоставлению сил или поддержке Европы в определенном сценарии, добавил Мелвин. Это пошлет мощный сигнал членам НАТО о том, что США не встанут на защиту Европы в любом возможном конфликте, сказал он.

Выход США из НАТО

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп не исключает изменения формата участия США в НАТО. Он рассматривает возможность отказа от обязательной защиты европейских союзников в случае нападения на них, если они не будут исполнять в полной мере обязательства по тратам на оборону.

Издание WSJ провел анализ относительно того, на что армии Европы способны без США, кроме военных учений. По мнению аналитиков, у европейских стран потенциально достаточно сил, чтобы противостоять России даже без помощи Америки, но у европейцев также есть ряд критических уязвимостей.

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