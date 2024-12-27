Также в Эстонии призвали НАТО усилить защиту подводной инраструктуры в регионе.

Эстония отправила корабль ВМС страны для патрулирования подводной линии электропередач на следующий день после того, как Финляндия захватила нефтяной танкер, который подозревают в повреждении якорем пяти кабелей, что стало третьим таким инцидентом примерно за год, пишет Bloomberg.

Известно, что военный корабль Raju развернули 27 декабря для охраны 105-километровой подводной линии, которая соединяет электроэнергетические системы стран Балтии и Северной Европы через Балтийское море, после того, как EstLink 2 был поврежден кораблем.

"Наша задача - немедленно послать четкий сигнал, что мы готовы защитить связь между Эстонией и Финляндией с помощью военных ресурсов", - отметил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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Корабль был направлен после того, как правительства Финляндии и Эстонии сообщили, что захваченный нефтяной танкер Eagle S был частью теневого флота России и угрожал критической инфраструктуре в Балтийском море.

"Когда три таких инцидента происходят в течение примерно одного года, мы должны сделать вывод, что все они не могут быть совпадением или случайностью", - подчеркнул журналистам президент Финляндии Александр Стубб.

В заявлении финской полиции добавили, что расследование морского дна вокруг EstLink2 начнется уже 27 декабря, которое будет направляться к месту происшествия.

"Зонд на борту Eagle S продолжает работу, власти опрашивают членов экипажа и собирают материалы. Отдельно береговая охрана Швеции заявила, что усиливает морское наблюдение за пострадавшим регионом", - подчеркнули в Bloomberg.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать решение о задержании судна, ведь "это не входит в компетенцию администрации президента".

В то же время премьер-министр Эстонии Кристен Михаль призвала НАТО и союзников страны разместить военные корабли для защиты подводной инфраструктуры в регионе.

По словам чиновника, который говорил с Bloomberg на условиях анонимности, Альянс сохраняет внимательность и оказывает дальнейшую поддержку, среди которой усиление своего военного присутствия в Балтийском море.

В свою очередь в Эстонии отметили, что поставкам электроэнергии в балтийскую страну ничего не угрожает.

"Мы должны продолжать пристально работать вместе, чтобы гарантировать, что наша критическая инфраструктура не будет повреждена посторонними лицами. Еще слишком рано делать выводы о том, почему это произошло, но мы знаем, кто это сделал", - добавил Стубб.

Ситуация в Эстонии - последние новости

Ранее президент Эстонии Алар Карис рассказал, ждут ли в стране войну на своей территории. По его словам, Эстония должна сделать все, "чтобы никто сюда не пришел и чтобы даже мысли об этом не возникло".

В то же время издание The Telegraph писало, что Россия показывает Эстонии, что та может стать следующей после войны в Украине. В частности журналисты привели случай, когда россияне демонстративно подняли в небо дирижабль на российско-эстонской границе.

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