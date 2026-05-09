Украинские дроны загнали Путина в бункеры, – Forbes

Украинские удары беспилотниками и ракетами по территории России вынуждают Путина все чаще укрываться в защищенных бункерах.

Увеличение числа дальних ударов украинских беспилотников и ракет по территории России существенно влияет на поведение правителя РФ Владимира Путина в сфере безопасности. Некоторые эксперты утверждают, что российский лидер все чаще вынужден пользоваться подземными укрытиями и менять местонахождение, пишет Forbes.

Речь идет об оценках аналитических центров и исследователей, которые связывают такие изменения с усилением украинских ударных возможностей. Руководитель проекта UkraineAlert Питер Дикинсон считает, что ключевым фактором являются именно удары украинских дронов и ракет вглубь России.

"Удары беспилотников и ракет Украины являются ключевой причиной, по которой Путин все чаще отступает в свои бункеры", – сказал он.

Видео дня

По его словам, Кремль все больше учитывает риски ударов даже по российской столице.

"Он также боится собственного народа… и хорошо осознает, что Украина способна наносить удары глубоко внутри России", – добавил Дикинсон.

"Параноя растет внутри Кремля"

Аналитик также утверждает, что Путин находится под давлением не только внешних угроз, но и внутренней политической нестабильности:

"Он все больше становится параноиком".

По его словам, страх перед ударами и внутренними угрозами заставляет российского лидера "перемещаться между подземными укрытиями".

Аналитики связывают ситуацию с активным развитием украинских беспилотных и ракетных систем, которые все чаще применяются для ударов по военным и стратегическим объектам в глубине России.

"Послание Москве ясное: Киев сигнализирует, что имеет возможность нанести сильный ответный удар", – отметил Дикинсон.

По его словам, такие атаки не только наносят ущерб российской инфраструктуре, но и оказывают сдерживающий эффект.

Путин и "бункерная" модель безопасности

На фоне войны Путин все больше изолируется от публичности и полагается на разветвленную систему защищенных объектов. По мнению Дикинсона, это является признаком ослабления позиций Кремля:

"Это огромный удар по его авторитету".

Несмотря на это, эксперт не ожидает прямых ударов по массовым мероприятиям в Москве из-за рисков для гражданского населения. В то же время он считает, что Украина и в дальнейшем будет усиливать давление на российскую военную инфраструктуру, заставляя Кремль тратить все больше ресурсов на оборону собственной территории.

"Путин знает, что война идет ужасно плохо, и все больше россиян это понимают", – подытожил Дикинсон.

Напряженность в России – последние новости

Как сообщал УНИАН, российский парад к 9 мая, который годами был символом военной мощи Кремля, в этом году прошел в значительно более скромном формате. На фоне атак беспилотников, усиленных мер безопасности и войны против Украины Москва отказалась от традиционной масштабной демонстрации техники и ограничила доступ иностранных журналистов.

Накануне 9 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласовали трехдневное прекращение огня с 9 по 11 мая. Кремль и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили договоренность, в частности о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Вас также могут заинтересовать новости: