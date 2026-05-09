Украинские дроны загнали Путина в бункеры, – Forbes

Увеличение числа дальних ударов украинских беспилотников и ракет по территории России существенно влияет на поведение правителя РФ Владимира Путина в сфере безопасности. Некоторые эксперты утверждают, что российский лидер все чаще вынужден пользоваться подземными укрытиями и менять местонахождение, пишет Forbes.
Речь идет об оценках аналитических центров и исследователей, которые связывают такие изменения с усилением украинских ударных возможностей. Руководитель проекта UkraineAlert Питер Дикинсон считает, что ключевым фактором являются именно удары украинских дронов и ракет вглубь России.
"Удары беспилотников и ракет Украины являются ключевой причиной, по которой Путин все чаще отступает в свои бункеры", – сказал он.
По его словам, Кремль все больше учитывает риски ударов даже по российской столице.
"Он также боится собственного народа… и хорошо осознает, что Украина способна наносить удары глубоко внутри России", – добавил Дикинсон.
"Параноя растет внутри Кремля"
Аналитик также утверждает, что Путин находится под давлением не только внешних угроз, но и внутренней политической нестабильности:
"Он все больше становится параноиком".
По его словам, страх перед ударами и внутренними угрозами заставляет российского лидера "перемещаться между подземными укрытиями".
Аналитики связывают ситуацию с активным развитием украинских беспилотных и ракетных систем, которые все чаще применяются для ударов по военным и стратегическим объектам в глубине России.
"Послание Москве ясное: Киев сигнализирует, что имеет возможность нанести сильный ответный удар", – отметил Дикинсон.
По его словам, такие атаки не только наносят ущерб российской инфраструктуре, но и оказывают сдерживающий эффект.
Путин и "бункерная" модель безопасности
На фоне войны Путин все больше изолируется от публичности и полагается на разветвленную систему защищенных объектов. По мнению Дикинсона, это является признаком ослабления позиций Кремля:
"Это огромный удар по его авторитету".
Несмотря на это, эксперт не ожидает прямых ударов по массовым мероприятиям в Москве из-за рисков для гражданского населения. В то же время он считает, что Украина и в дальнейшем будет усиливать давление на российскую военную инфраструктуру, заставляя Кремль тратить все больше ресурсов на оборону собственной территории.
"Путин знает, что война идет ужасно плохо, и все больше россиян это понимают", – подытожил Дикинсон.
Как сообщал УНИАН, российский парад к 9 мая, который годами был символом военной мощи Кремля, в этом году прошел в значительно более скромном формате. На фоне атак беспилотников, усиленных мер безопасности и войны против Украины Москва отказалась от традиционной масштабной демонстрации техники и ограничила доступ иностранных журналистов.
Накануне 9 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласовали трехдневное прекращение огня с 9 по 11 мая. Кремль и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили договоренность, в частности о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000".