Наличие инвалидности дает право на отсрочку, но ее необходимо регулярно обновлять.

С 1 июня 2026 года в Украине не ожидается существенных изменений в общих правилах призыва, но даже сейчас есть ряд условий, когда мобилизация людей с инвалидность возможна, поэтому важно точно понимать, как работает эта система.

Ранее мы писали, как оформить статус лица с инвалидностью вследствие боевых действий, а сегодня рассмотрим, какие группы инвалидности не подлежат мобилизации в Украине и в каких случаях они могут потерять отсрочку.

Чем регулируется мобилизация лиц с инвалидностью в Украине

Основные правила прописаны в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В ней указано, что право на отсрочку имеют мужчины с любой группой инвалидности – I, II и III. То есть, мобилизация с инвалидностью 2 группы или третьей, пока этот статус подтвержден, проводиться не должна.

В то же время важно своевременно обновлять военно-учетные данные и всегда иметь при себе действующие медицинские документы: если инвалидность была установлена на определенный срок, после его завершения отсрочку нужно продлевать повторно.

Подать документы на оформление или продление отсрочки можно лично в ТЦК и СП, через ЦНАП или приложение "Резерв+". В случае личного обращения при себе нужно иметь:

документ, подтверждающий инвалидность (например, справку МСЭК);

военно-учетные документы;

удостоверение личности;

РНОКПП (ИНН);

заявление о предоставлении отсрочки.

Снова-таки, по закону, лиц с подтвержденной инвалидностью не должны направлять на военно-врачебную комиссию, поскольку их статус уже подтвержден медицинскими документами, и, соответственно, попытку обязать пройти медосмотр можно оспорить в суде.

Впрочем, могут приходить повестки об уточнении военно-учетных данных – и поскольку они остаются в рамках закона, игнорировать их не стоит: неявка без уважительных причин может привести к штрафу со стороны ТЦК.

В каких случаях возможна мобилизация лиц с инвалидностью

Хотя в большинстве случаев мужчины с таким статусом не подлежат призыву, существуют отдельные ситуации, при которых они все же могут быть вовлечены в военную службу.

Прежде всего это касается утраты или отмены статуса инвалидности. В таком случае право на отсрочку прекращается автоматически, и если военно-врачебная комиссия подтвердит пригодность к службе, человек может быть мобилизован.

Во-вторых, мобилизация лиц с инвалидностью возможна на добровольной основе: закон позволяет таким гражданам подписывать контракт или вступать в ряды ВСУ по собственному желанию.

Если же отсрочка не была вовремя оформлена, но основания для ее получения сохранились (то есть, факт инвалидности), сотрудники ТЦК имеют право направить человека на прохождение ВВК для подтверждения этого факта.

Таким образом, хотя в июне 2026 года никаких нововведений не ожидается, одного понимания того, какая инвалидность не подлежит мобилизации, недостаточно: не менее важным остается подтверждение соответствующего статуса и своевременное продление отсрочки.

