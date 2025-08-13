'Замечательные люди': Трамп анонсировал переговоры с европейскими лидерами перед саммитом с Путиным

По его словам, к разговору будут привлечены лидеры, которые так же хотят заключения мирного соглашения.

Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с европейскими лидерами накануне саммита с правителем России Владимиром Путиным на Аляске.

"Скоро буду разговаривать с европейскими лидерами. Это замечательные люди, которые хотят, чтобы сделка была заключена", - сообщил Трампа в социальной сети Truth Social.

Саммит на Аляске - настроения Европы

Как сообщал УНИАН, саммит Трампа и Путина на Аляске вызвал встревоженную реакцию Европы. Лидеры ЕС предостерегают: переговоры без участия Украины подрывают ее суверенитет и легитимность мирного процесса. Запад требует, чтобы именно Киев определял условия мира.

Трамп накануне пятничной встречи с лидером РФ Владимиром Путиным общается с европейскими лидерами и даже разрабатывает совместную стратегию. Однако союзники Украины не уверены, что готовы доверять этим разговорам, пишет Politico.

Издание отмечает, что в среду во время телефонного разговора, организованного Германией, у Европы будет последний шанс убедить Трампа занять жесткую позицию в отношении российского президента.

