Стубб признал, что его прогнозы мира в Украине стали намного мрачнее

Несмотря на значительные успехи ВСУ на поле боя и колоссальные потери России, есть поводы для серьезной тревоги.

Еще год назад президент Финляндии Александр Стубб был явно воодушевлен после общения с президентом США Дональдом Трампом, заявляя, что тот прислушивается к Европе и "теряет терпение" по отношению к кремлевскому диктатору Путину. Тогда Стубб полагал, что Трамп может объединиться с ЕС для введения карательных санкций против России, если Кремль не согласится на прекращение огня в Украине.

Теперь все иначе. Сейчас Стубба так же приветлив и вежлив, как и прежде, но он кажется более мрачным, задумчивым, возможно, слегка разочарованным, пишет The Telegraph. Послание Стубба о будущем Атлантического альянса сменилось с осторожного оптимизма на четыре суровых слова: "Спасайте то, что можете".

В конце концов, прекращения огня в Украине нет, а Трамп весь прошлый год наносил Европе удар за ударом: вводил пошлины, пренебрежительно отзывался о жертвах континента в Афганистане и угрожал расчленить союзника по НАТО, отобрав Гренландию у Дании.

Видео дня

Последний шаг Трампа – смягчение нефтяных санкций против России (прямая противоположность тому, чего хотел Стубб) в ответ на глобальный энергетический кризис, который сама Америка спровоцировала нападением на Иран, пишет СМИ.

"Теперь я настроен более пессимистично"

"Думаю, сейчас я более пессимистичен, в этом смысле – более реалистичен. При этом есть три вещи, которые изменились по сравнению с прошлым годом в отношении Украины. Первое – мы вовлечены в мирные переговоры, о которых тогда и речи не шло", – заявил Стубб в интервью изданию.

Он подчеркивает прогресс в согласовании американских гарантий безопасности для осажденной Украины. "Во-вторых, положение Украины на поле боя сегодня гораздо лучше, чем год назад", – добавляет он, отмечая, что украинские силы снова теснят россиян и возвращают территории.

"Более того, за последние три месяца Украине удалось уничтожить более 90 000 российских солдат, что существенно больше потерь украинской стороны. Русские не успевают набирать солдат с той скоростью, с которой их теряют. И большинство смертей, 80 процентов, приходится на дроны. Так что военный потенциал Украины намного выше, чем год назад", - заявил Стубб.

Но затем следует неприятный нюанс. "До начала войны в Иране я бы сказал вам, что российская экономика страдает. До войны они фиксировали нулевой рост, отсутствие резервов, процентные ставки в 16 процентов, двузначную инфляцию и неспособность правительства платить солдатам. Дефицит бюджета должен был вырасти с прошлогодних 83 млрд долларов до 130 млрд долларов", - отметил президент Финляндии. Но и добавил, что теперь, с ростом цен на нефть и снятием санкций, мы не знаем, к чему это приведет.

Российские танкеры со 120 миллионами баррелей нефти внезапно получили свободу доставлять грузы любому покупателю после освобождения от американских санкций.

Ослабление санкций США "очень разрушительно"

Он считает, что избавление России от экономического давления нанесет большой ущерб, разрушительный для Украины. Потому что это фактически подпитывает российскую военную машину. Хотя нужно делать всего две вещи – поддерживать Украину всеми силами, финансово и военно, и оказывать максимальное давление на Россию.

Более высокие цены на нефть и смягчение санкций США потенциально будут приносить России дополнительные 150 млн долларов каждый день, пишет СМИ. Сейчас же Стубб не уверен в том, что США вернут ограничения после окончания войны против Ирана.

Война в Иране, по его словам, это еще одно доказательство того, как фундаментально изменился подход Америки к союзникам. "Я думаю, сейчас в американской внешней политике есть разница, которую мы должны осознать – и я говорю это как проамерикански настроенный трансатлантист. Мы должны иметь дело с миром таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотели бы его видеть", – заявляет он.

