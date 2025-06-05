Отмечается, что британские власти не приложили "финансового давления или политического капитала" для решения проблемы.

Замороженные 2,35 миллиарда фунтов стерлингов от продажи российским олигархом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси" могут никогда не попасть в Украину. Правительство Великобритании знало об этом с самого начала.

Издание The Telegraph пишет, что британские власти готовились к суду с Абрамовичем в связи с тем, как потратить деньги от продажи "Челси", когда он был под санкциями за предполагаемые связи с Владимиром Путиным. Спор касается интерпретации "договора о обязательствах" между правительством и Абрамовичем, в котором он согласился направить деньги на благотворительность "в целях помощи жертвам войны в Украине".

Выставляя "Челси" на продажу, Абрамович заявил, что средства должны быть использованы "в интересах всех жертв войны в Украине", включая тех, кто родом из России, что отказались принимать во внимание.

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Один из чиновников, участвовавших в переговорах в 2022 году, сказал:

С самого первого дня мы были обеспокоены. Мы были готовы к тому, что такая возможность существует. Но альтернативы действительно не было.

По его словам, опасность того, что Абрамович заблокирует выделение средств для Украины, отошла на второй план по сравнению с опасениями, что он "позволит Челси развалиться", если до конца сезона не продадут клуб, или что он попытается "самостоятельно вернуть деньги законным путем", если санкции будут сняты.

"Было принято решение поместить деньги туда, где мы знали, что он не сможет к ним добраться, и затем было принято решение, что создадут благотворительную организацию, которая будет разумно расходовать эти деньги. То, что дело затянулось до этого момента, является свидетельством того, что правительство не приложило усилий, ресурсов или политического капитала для решения проблемы, которая с самого начала была очевидной", - добавил чиновник.

Различные источники назвали этот спор "кошмарной проблемой", охарактеризовав конфискацию российских активов как "политически взрывоопасную".

Замороженные средства Абрамовича от продажи "Челси"

Украина должна получить средства, вырученные Романом Абрамовичем от продажи "Челси", - речь идет о сумме 2,3 миллиарда фунтов. Сообщалось, что деньги поступят на счет фонда, который возглавляет бывший исполнительный директор UNICEF в Великобритании Майк Пенроуз. Деньги должны пойти на восстановление образовательных учреждений, медицинскую помощь и прочее.

Позже The Times писало, что миллиарды Абрамовича все еще недоступны для Украины. Юрисконсульт организации Redress Лира Найтингейл заявила, что средства остались неиспользованными по неизвестной причине.

3 июня 2025 года стало известно, что правительство Великобритании готово подать в суд на Абрамовича, чтобы добиться передачи на гуманитарные нужды Украины деньги от продажи "Челси".

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