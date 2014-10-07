На сайте российской областной думы появилось сообщение об отделении от России
08:31, 07 октября 2014Мир
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На сайте Астраханской областной думы неизвестные вывесили объявление о создании чрезвычайного комитета и отделении от России.
Скриншот web.archive.org
На данный момент сообщение удалено с сайта и пустая страница перекеширована поисковиками Google и Яндекс, однако копия страницы сохранилась в веб-архиве.
Сообщение написано от имени "чрезвычайного комитета", состоящего из председателя облдумы, губернатора области, главы областного ФСБ и террориста Гиркина-Стрелкова. Согласно сообщению, комитет перенял "всю полноту власти", объявил отделение Астраханской области от РФ и провозгласил "создание государства Нижне-Волжская Народная Республика".
Напомним, сегодня, 7 октября, день рождения Путина.
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