На сайте российской областной думы появилось сообщение об отделении от России

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Сообщение написано от имени "чрезвычайного комитета", состоящего из председателя облдумы, губернатора области, главы областного ФСБ и террориста Гиркина-Стрелкова. Согласно сообщению, комитет перенял "всю полноту власти", объявил отделение Астраханской области от РФ и провозгласил "создание государства Нижне-Волжская Народная Республика".

Напомним, сегодня, 7 октября, день рождения Путина.