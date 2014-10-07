Путин улетел праздновать день рождения в тайгу

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Путина.

"Глава государства вылетает в сибирскую тайгу, где он и отдохнет в свой день рождения", - сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, Путин будет находиться "в 300-400 км от ближайшего жилья", поэтому условия для отдыха точно "не будут стационарными".

Говоря о подарках, Песков отметил, что подавляющее их большинство традиционно сдается на хранение в президентскую библиотеку.

"Себе Путин оставляет личные подарки", - добавил пресс-секретарь.

Читайте также Песня "Путин, действуй!": на фестивале в РФ перепели марш Гитлерюгенда (видео)Сегодня Путина уже поздравил с праздником Сергей Аксенов, возглавляющий оккупационные власти Крыма, передает Крым.Реалии.

Текст поздравления распространила пресс-служба крымского «правительства».

«Для нас, крымчан, это особый день. Ведь возвращение Крыма домой, в родную российскую гавань, неразрывно связано с вашим именем. Вы проявили мужество, твердую политическую волю и государственную мудрость, поддержав результаты исторического референдума, на котором народы Крыма высказались за воссоединение с Россией», – сказано в поздравлении Аксёнова.

Он также назвал заслугой Путина «духовный и патриотический подъем в стране и то единство народа и власти», которое, как сказано в поздравлении, «всегда было залогом исторических побед России».

Президенту России Владимир Путину во вторник, 7 октября, исполняется 62 года. Напомним, в России хотят сделать этот день государственным праздником.