В новой Еврокомиссии вопросами по Украине займется австрийский еврокомиссар

Несмотря на прогнозы, в составе новой ЕК сохранилась должность комиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства. Ее занял австриец Йоханнес Хан. Хотя вчера СМИ прогнозировали, что эту должность займет представитель Восточной Европы, а именно Марош Шефчович.

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Напомним, что в прошлом составе ЕК под председательством Жозе Мануэла Баррозу этот пост занимал чешский комиссар Штефан Фюле.

Также Украины будет непосредственно касаться сфера деятельностииспанского комиссара Мигеля Ариаса Каньете (Испания) - он получил портфель по энергетике, и торгового комиссара Сесилии Мальмстрем (Швеция). Визовыми вопросами ЕС и Украины займется грек Димитрис Аврамопулос, передает "ЕвроПравда".

В целом список новых еврокомиссаров выглядит так:

Федерика Могерини (Италия) - верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности,

Франс Тиммерманс (Нидерланды, первый заместитель) - правовое государство и фундаментальные права,

Андрус Ансип (Эстония) - цифровые технологии,

Аленка Братушек (Словения) - энергетика,

Валдис Домбровскис (Латвия) - евро- и социальный диалог,

Юркки Катайнен (Финляндия) - занятость, экономический рост,

Кристалина Георгиева (Болгария) - бюджет, человеческие ресурсы.

Витянис Андрюкайтис (Литва) - здравоохранение и продовольственная безопасность,

Димитрис Аврамопулос (Греция) - миграция и внутренние дела,

Эльжбета Беньковска (Польша) - международный рынок, промышленность, предпринимательство,

Корина Крету (Румыния) - региональная политика,

Йоханнес Хан (Австрия) - политика соседства и расширения,

Джонатан Хилл (Великобритания) - финансовая стабильность и услуги,

Фил Хоган (Ирландия) - сельское хозяйство и сельское развитие,

Вера Юрова (Чехия) - юстиция, потребительская политика, гендерное равенство,

Сесилия Мальмстрем (Швеция) - торговля,

Невен Мимица (Хорватия) - международное сотрудничество и развитие,

Карлос Моедас (Португалия) - научные исследования, инновации,

Тибор Наврачич (Венгрия) - образование, культура, молодежь,

Гюнтер Эттингер (Германия) - цифровая экономика,

Марош Шефкович (Словакия) - транспорт и космос,

Христос Стилианидис (Кипр) - гуманитарная помощь и кризисное управление,

Марианн Тейсен (Бельгия) - занятость, социальные вопросы, рабочая сила,

Кармену Велла (Мальта) - окружающая среда, морские дела, рыболовство,

Маргрет Вестагер (Дания) - конкуренция,

Пьер Московиси (Франция) - экономические вопросы,

Мигель Ариас Каньете (Испания) - климатические изменения и энергетика