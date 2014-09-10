В новой Еврокомиссии вопросами по Украине займется австрийский еврокомиссар
В Брюсселе президент Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер распределил полномочия между новыми еврокомиссарами от стран-членов Евросоюза.
Несмотря на прогнозы, в составе новой ЕК сохранилась должность комиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства. Ее занял австриец Йоханнес Хан. Хотя вчера СМИ прогнозировали, что эту должность займет представитель Восточной Европы, а именно Марош Шефчович.
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Напомним, что в прошлом составе ЕК под председательством Жозе Мануэла Баррозу этот пост занимал чешский комиссар Штефан Фюле.
Также Украины будет непосредственно касаться сфера деятельностииспанского комиссара Мигеля Ариаса Каньете (Испания) - он получил портфель по энергетике, и торгового комиссара Сесилии Мальмстрем (Швеция). Визовыми вопросами ЕС и Украины займется грек Димитрис Аврамопулос, передает "ЕвроПравда".
В целом список новых еврокомиссаров выглядит так:
Федерика Могерини (Италия) - верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности,
Франс Тиммерманс (Нидерланды, первый заместитель) - правовое государство и фундаментальные права,
Андрус Ансип (Эстония) - цифровые технологии,
Аленка Братушек (Словения) - энергетика,
Валдис Домбровскис (Латвия) - евро- и социальный диалог,
Юркки Катайнен (Финляндия) - занятость, экономический рост,
Кристалина Георгиева (Болгария) - бюджет, человеческие ресурсы.
Витянис Андрюкайтис (Литва) - здравоохранение и продовольственная безопасность,
Димитрис Аврамопулос (Греция) - миграция и внутренние дела,
Эльжбета Беньковска (Польша) - международный рынок, промышленность, предпринимательство,
Корина Крету (Румыния) - региональная политика,
Йоханнес Хан (Австрия) - политика соседства и расширения,
Джонатан Хилл (Великобритания) - финансовая стабильность и услуги,
Фил Хоган (Ирландия) - сельское хозяйство и сельское развитие,
Вера Юрова (Чехия) - юстиция, потребительская политика, гендерное равенство,
Сесилия Мальмстрем (Швеция) - торговля,
Невен Мимица (Хорватия) - международное сотрудничество и развитие,
Карлос Моедас (Португалия) - научные исследования, инновации,
Тибор Наврачич (Венгрия) - образование, культура, молодежь,
Гюнтер Эттингер (Германия) - цифровая экономика,
Марош Шефкович (Словакия) - транспорт и космос,
Христос Стилианидис (Кипр) - гуманитарная помощь и кризисное управление,
Марианн Тейсен (Бельгия) - занятость, социальные вопросы, рабочая сила,
Кармену Велла (Мальта) - окружающая среда, морские дела, рыболовство,
Маргрет Вестагер (Дания) - конкуренция,
Пьер Московиси (Франция) - экономические вопросы,
Мигель Ариас Каньете (Испания) - климатические изменения и энергетика