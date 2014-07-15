Жан-Клод Юнкер выступил в поддержку украинского народа

12:55, 15 июля 2014
Политика
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Кандидат на должность президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заверил, что единственным путем Украины является интеграция в Европу.

REUTERS

Об этом он сказал во время выступления на сессии Европарламента. "Украинцы - это европейский народ, и будущее Украины - в Европе", - заявил Жан-Клод Юнкер.

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Как писала ЕвроПравда, сегодня в Европарламенте будут голосовать за нового президента Европейской комиссии.

27 июня на эту должность был выдвинут Жан-Клод Юнкер, представитель Европейской народной партии.

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