Преемником Фюле в Еврокомиссии станет соратник пророссийского премьера Словакии - источники

По неофициальным данным, эту должность займет представитель Словакии Марош Шефчович, сообщает издание Euractiv-Чехия со ссылкой на информированный источник в Еврокомиссии.

Чиновник прокомментировал слухи, циркулирующие в европейских кругах, об отсутствии портфеля комиссара по расширению и соседства в новом составе Еврокомиссии. Как известно, с 2009 года эту должность занимал чешский комиссар Штефан Фюле, передает Еспресо.TV.

"В следующей Еврокомиссии также будет комиссар по расширению", - заявил источник.

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По словам чиновника, этот пост снова займет представитель Восточной Европы, а именно - словацкий комиссар Марош Шефчович.

Сфера ответственности Шефчовича не будет полностью совпадать с той, которую имел Фюле. Однако Украина точно будет входить в его "портфель", отмечает издание. Некоторые данные свидетельствуют, что страны средиземноморского соседства, которыми ранее занимался Фюле (а также, вероятно, некоторые страны восточного партнерства) перейдут к другому комиссару.

Марош Шефчович сейчас является вице-президентом Еврокомиссии, он занимается отношениями между институтами ЕС.

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Так же, как и комиссар Фюле, Шефчович окончил Московский государственный институт международных отношений. Он является членом партии "Курс - социальная демократия", лидером которой является пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо.

Одновременно Шефчовича нельзя считать безусловным сторонником Фицо. Пока неизвестно, разделяет ли он взгляды последнего на политику в отношении Украины. Комиссар является карьерным дипломатом, в 2004-2009 годах он был представителем Словакии при ЕС и, соответственно, хорошо осведомлен в вопросах присоединения к Евросоюзу.