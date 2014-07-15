Фюле: Мы не забудем о Крыме, пока не будет восстановлено международное право

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня в Европейском парламенте в Страсбурге во время пленарного заседания в дебатах, посвященных ситуации в Украине.

„Позвольте мне подчеркнуть - мы не забыли про Крым, он всегда будет оставаться в поле зрения нашей политики, пока международное право не будет восстановлено”, - сказал Фюле.

Еврокомиссар отметил, что „тревожные сообщения относительно соблюдения прав человека не только в восточной Украине, а и в Крыму, который, как и ранее, незаконно аннексирован Россией”. В этой связи он привел пример запрета на въезд в Крыму лидеру крымскотатарского Меджлиса. „Это является явным нарушением международного права и Европейской конвенции по правам человека”, - подчеркнул он.

Читайте такжеНи Джемилев, ни Чубаров не получили документ о запрете на въезд в Крым - ЛутковскаяФюле констатировал, что кризис в восточной Украине не ослабевает. „Каждый день мы продолжаем получать тревожные сообщения о жертвах. Деятельность незаконных вооруженных сепаратистских групп остается источником серьезного беспокойства”, - отметил еврокомиссар.

Он сообщил, что боевики, „как и ранее, занимают здания и пограничные посты, держат десятки людей в заложниках, угрожают территориальной целостности и независимости Украины и безопасности ее граждан”. „Под перекрестный огонь попали невинные граждане, в том числе женщины и дети. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы защитить их и поддержать”, - сказал Фюле.

Кроме того, по его словам, вызывает обеспокоенность и увеличение количества перемещенных лиц. „Это подчеркивает важность поддержать работу гуманитарных организаций. Это имеет важное значение для обеспечения защиты и оказания срочной помощи украинскому гражданскому населению, которое в этом нуждается”, - подчеркнул еврокомиссар.

Читайте такжеОбластное МВД опубликовало данные по жертвам и разрушениям в ЛуганскеКак сообщал УНИАН, после оккупации Крыма русскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97%, тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии к России Крыма и образования в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма.

Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

Между тем Россия продолжила дестабилизировать ситуацию в Украине. В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Через границу из РФ поставляется военная техника, вооружение и боевики.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.