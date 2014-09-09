В России возбудили дело за требование "мочить хохлов" в муниципальной газете Иркутска

Об этом сообщает местный ресурс irk.ru со ссылкой на источник в следственном управлении.

По факту публикации предвыборного сообщения в газете «Иркутск» за 4 сентября 2014 года от имени кандидата в депутаты в думу Иркутска Ивана Гущина СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Читайте такжеХакеры добавили слово «nazi» к заголовкам сайта Russia TodayСейчас следователи устанавливают лиц, непосредственно причастных к публикации сообщения.

В №34 "Иркутска" появилась политическая реклама кандидата в депутаты в думу Иркутска Ивана Гущина. Политик заявил, что считает, что "хохлов нужно мочить везде", а "не только в Новороссии", и поэтому не надо пускать на выборы кандидата украинского происхождения. "Депутатом может быть только русский", - заявил Гущин.

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