В Ростове разогнали пикет в поддержку независимости Украины, активистам угрожали

В Ростове-на-Дону 24 августа - в День независимости Украины - около десяти активистов попытались провести на площади имени Ленина пикет в поддержку суверенитета Украины. Но сделать это помешали агрессивно настроенные сторонники так называемой Новороссии, их было гораздо больше, сообщает Радио Свобода.

До начала пикета к активистам подходили люди, называвшие себя «патриотами», вступали в полемику по вопросу «является ли Украина фашистским государством» и не являются ли сами пикетчики «национал-предателями». Слышались и угрозы в адрес пикетчиков.

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Полицейские, оцепившие площадь Ленина по периметру, проводили нескольких участников пикета до ближайшей остановки маршрутного такси. Остальные под охраной полиции ушли с площади пешком.

Один из участников пикета активист Борис Батый сказал корреспонденту Радио Свобода, что помешавшие пикетчикам люди, называющие себя «патриотами», таковыми не являются. Батый считает, что Россия и Украина не должны быть врагами, а жители двух соседних государств не должны стрелять друг в друга.

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