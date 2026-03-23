Бабушка желала смерти: под Покровском ВСУ взяли в плен странных оккупантов из РФ

Россияне бросают в штурм под Покровском мотоциклы и юношей без опыта.

Российские войска резко активизировали механизированные штурмы на Покровском направлении, используя мотоциклы и легкую технику из-за подсыхания почвы. ВСУ все чаще берут в плен оккупантов с крайне низкой подготовкой и абсурдной мотивацией, сообщила "Суспільне" Екатерина Мирончук, начальница отдела коммуникаций 152-й отдельной егерской бригады имени Симона Петлюры.

Мирончук говорит, что с середины марта характер боев на западном фланге Покровского фронта изменился. Основные удары приходятся на районы населенных пунктов Котлино и Удачное. Враг спешит атаковать, ведь земля подсохла, и это позволило захватчикам массово применять авто- и мототехнику.

Ранее оккупанты действовали иначе, отмечает пресс-секретарь. Они пытались проникать сквозь украинские ряды небольшими группами по два-три человека. А теперь враг активизировал мотоциклетные атаки, из-за чего становится легкой добычей для ВСУ. Только на этом участке за сутки они потеряли почти два взвода живой силы.

"Предполагаем, что это связано с улучшением погодных условий, именно потому, что стало больше подсыхать. Появились условия для сцепления техники с землей, вода "сошла"", – пояснила Мирончук.

Она добавляет, что качество подготовки российского пополнения остается критически низким. Вчера бойцы 152-й бригады снова захватили нескольких оккупантов, и во время допросов выяснились удивительные вещи.

Некоторые из пленных планировали сдаться еще до начала выхода на позиции, а свой путь в армию РФ начали со случайного застолья, во время которого их уговорили подписать контракт представители местной власти.

Среди пленных есть совсем молодые добровольцы. Один из них – 18-летний юноша, который хотел что-то доказать своим родственникам. Пресс-секретарь 152-й бригады рассказала об этом случае подробно:

"Есть и те, кто пришел добровольно. На прошлой неделе был 18-летний юноша: мы шутим, что это наш самый молодой пленник, который рассказывал о том, что он пришел просто посмотреть, доказать себе и своим родственникам, что он может чего-то достичь в этой жизни. Отметил, что его бабушка желала ему умереть на "СВО"".

Помимо россиян, в руки ВСУ попадают иностранные наемники. Российское командование использует их как обычное "пушечное мясо". В прошлом месяце бойцы бригады взяли в плен гражданина Колумбии. Его история типична для тех, кто поверил российской пропаганде или обещаниям легких денег.

"Он рассказывал, что россияне его обманули, он приехал на заработки в Россию и, соответственно, за определенный юридический проступок попал в российскую армию", – отметила Мирончук.

Что происходит на фронте

Оккупанты усилили использование бронетехники на фронте, вероятно, с целью отбить позиции, контроль над которыми ранее был возвращен Силами обороны Украины. Как отметил военный эксперт, на Александровском направлении Вооруженные силы Украины освободили более 400 квадратных километров территории.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий считает, что в этом году количество пехоты на фронте может быть сокращено до 30% благодаря использованию беспилотных систем. По его словам, часть задач, которые сейчас выполняют солдаты, можно передать роботизированным комплексам и дронам.

Также стало известно, что российские танки Т-90М все реже появляются на передовой в Украине. Причиной этого являются значительные потери техники, смертельные конструктивные недостатки и перевод элитных танков в резервные формирования.

Вас также могут заинтересовать новости: