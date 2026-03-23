Причастного к теракту в Буче задержали, – полиция (фото)

21-летнего местного жителя, по его словам, шантажировали.

Задержан злоумышленник, причастный к теракту в Буче. Как сообщает Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали 21-летнего местного жителя.

Отмечается, что исполнителя преступления задержали в течение нескольких часов. По его словам, он познакомился с неизвестным через компьютерную игру.

"Через некоторое время новый знакомый начал шантажировать молодого человека тем, что знает, где его мама, и что якобы ведет наблюдение за ней с дрона, поэтому, чтобы она осталась жива, ему необходимо заложить взрывчатку", – говорится в сообщении.

Видео дня

В то же время в СБУ отметили , что парня, по предварительной информации, завербовали российские спецслужбисты через Интернет. Он получил от них инструкцию по изготовлению двух самодельных взрывных устройств. Для дистанционной активации каждую из бомб агент снабдил мобильным телефоном.

"Далее фигурант заложил взрывчатку на месте запланированного теракта: одну спрятал под скамейкой у входа в подъезд жилого дома, другую – возле мусорного контейнера", – говорится в сообщении.

Так, в рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт), продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности.

Теракт в Буче - подробности

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 23 марта, в городе Буча Киевской области возле многоквартирного жилого дома произошел взрыв неизвестного предмета.

После прибытия правоохранителей произошел еще один взрыв. Двое правоохранителей получили ранения, они были госпитализированы.

