Дикий рассказал, влияет ли поставка Россией дронов Ирану на возможности наносить удары по Украине

На данный момент нет данных о том, что Россия может в значительных объемах накапливать дроны для массированного удара.

Существует несколько факторов, которые играют в пользу Украины в контексте способности России увеличивать атаки ударными дальнобойными дронами. Об этом ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий на Radio NV.

Реверсная поставка ударных дронов из России в Иран

По мнению военного эксперта, Россия и Иран оказались "хорошими союзниками".

Он напомнил, что в свое время Иран с нуля наладил для России производство дальних дронов типа "Шахед".

Видео дня

"У самих россиян ничего подобного и близко не было бы, и это стало настоящим game-changer [изменением ситуации - УНИАН], это стало одной из суперсил России в этой войне. Но это было давно. За это время Россия реально смогла очень сильно осуществить импортное замещение "Шахедов". Эти дроны реально уже в значительной степени российские ("Герань")", - подчеркнул Дикий.

По его словам, россиянам удалось значительно "русифицировать" иранские дроны "Шахед".

"И вот когда теперь Ирану стало не до шуток, когда Израиль и США нанесли удар по Ирану, то началась реверсивная поставка, началась поставка массовых серийных "Гераней" из России в Иран", - подчеркнул Дикий.

Он добавил, что в нескольких арабских странах провели работу над обломками сбитых "Гераней" и абсолютно четко обнаружили российскую маркировку и детали.

"На этот раз уже Россия пыталась спасти своего союзника, а не наоборот, как было в 2022 и 2023 годах", - сказал Дикий.

Не только отток российских дронов в Иран в пользу Украины

Эксперт согласился с утверждением, что теперь россияне отправляют часть дальнобойных дронов на помощь Ирану, а не запускают по Украине.

По его словам, на данный момент нет сведений о том, что россияне где-то накапливают "Шахеды" для массовых атак против Украины. Дикий подчеркнул:

"И, кстати, некоторые точки промежуточного накопления мы как раз тоже поразили за последнее время. Это тоже является одним из факторов этой динамики, потому что поразили несколько крупных "шахедных" складов в прифронтовой зоне".

По его мнению, российским захватчикам легче запускать "Шахеды" из соседних с Украиной областей или с оккупированных украинских территорий. Ведь если запускать ударный дрон из глубокого тыла России, то у такого беспилотника будет меньше маневра для нанесения удара на территории Украины.

В то же время, в последнее время фиксировались успешные удары Сил обороны по промежуточным складам российских оккупантов.

"Этот промежуточный запас между заводом в Алабуге и тем, что должна сбивать наша ПВО, - этот промежуточный запас мы сильно проредили", - сказал Дикий.

Он добавил, что украинские защитники уже атаковали и завод в Алабуге.

"Пока не настолько, чтобы уничтожить тот завод, но, по крайней мере, на производственный цикл это немного повлияло. И действительно, определенный отток в сторону Ирана тоже нам на пользу", - сказал Дикий.

При этом он считает большей проблемой то, что в Украину не доставляют часть ракет зенитных ракетных комплексов Patriot.

Помощь РФ Ирану

Как сообщал УНИАН, по данным CNN, Россия помогает Ирану наносить результативные удары по объектам США и их союзников на Ближнем Востоке. Россияне делятся с иранцами приобретенным в Украине опытом использования передовых тактик обхода и прорыва эшелонированной системы ПВО.

По данным The Wall Street Journal, Россия расширяет поддержку Ирана на фоне военной операции Соединенных Штатов Америки и Израиля на Ближнем Востоке. В частности, Москва усилила обмен разведданными с Тегераном.

