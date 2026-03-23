Почему Украина отказалась от подготовки ВСУ за рубежом: Дикий назвал главную причину

На сегодняшний день украинская армия обладает самым передовым опытом ведения современной войны.

На сегодняшний день лучше, чтобы иностранные военные приезжали в Украину для обучения и перенятия опыта, который Украина приобрела за время полномасштабного вторжения. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий на Radio NV, комментируя заявление Генерального штаба ВСУ об отказе от зарубежных учений для военнослужащих.

Эксперт отметил, что незначительное количество украинских военных не возвращалось в Украину после учений за рубежом, но это не было главной причиной для отказа от учений в странах Запада.

"Во-первых, чем дальше, тем меньше осталось того, чему они могут нас научить. И чем дальше, тем больше становится того, чему, наоборот, мы учим их. А раз так, то извините: кому нужно учиться – пусть приезжают к нам", – подчеркнул Дикий.

Он отметил, что весь процесс обучения все время был процессом взаимного обмена. Это приносило пользу всем.

"Но соотношение того, чему они учили нас, и того, чему мы учили их, постепенно менялось. И если в начале войны нам было очень много что у них перенимать, начиная с медицинских практик (практика медицины у нас изначально была очень архаичной, и западные партнеры за первый год войны помогли ее очень сильно улучшить). Было чему поучиться и в плане связи, и в плане управления боем. Но времена изменились", – подчеркнул Дикий.

Он отметил, что на сегодняшний день украинская армия и армия страны-агрессора РФ являются двумя сильнейшими армиями мира. Это две единственные армии в мире, которые имеют реальный опыт войны XXI века с массированным использованием всех видов дронов:

"Это то, чего абсолютно нет у наших западных партнеров. И в результате они уже отстали от этих реалий. И учения наших войск там фактически превратились в наши тренинги для них. А раз так, то логичнее: пусть они присылают своих людей сюда… По сути, они приедут учиться, а не учить".

Он убежден, что уже нет смысла гонять целые подразделения украинских военных в страны Запада, чтобы западные партнеры открывали новое понимание современной войны.

Украина отказалась от учений ВСУ за рубежом

Как сообщал УНИАН, 22 марта заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины Евгений Межевикин сообщил об отказе от обучения украинских военных за рубежом.

По его словам, нужно быстрее реагировать на изменения в обстановке на фронте и не терять время на перемещение личного состава из страны в страну. Как отметил Межевикин, Великобритания первой предложила перенести всю подготовку в Украину и сконцентрировать свои усилия на определенных центрах и направлениях деятельности, чтобы не распылять усилия.

