'Будем колоть тебе адреналин': жена Павлика рассказала о скандале на концерте певца

По словам Екатерины, организаторы хотели сделать из Виктора Павлика человека, который "плохо работает" на сцене.

Жена известного украинского певца Виктора Павлика - блогерша и директор музыканта Екатерина Репяхова - удивила подробностями закулисья концерта артиста в столичном Дворце "Украина".

В своем Instagram она отметила, что во время выступления со стороны организаторов было оказано психологическое давление как на исполнителя, так и на его команду. Позже администрация публично извинилась за эту ситуацию, однако, по словам Екатерины, все было очень серьезно - Виктору хотели вколоть адреналин, чтобы он лучше пел.

"Виктор Франкович только расслабился, начал получать удовольствие от концерта, и в этот момент концерт просто останавливают. И начинается абсурд. Из него пытаются сделать человека, который "плохо работает", и навязать это ощущение. Человеку, который 40 лет на сцене. Организатор останавливает концерт (антракта не должно было быть) и говорит Виктору Павлику: "Ты ужасно поешь. Я вызвал врача, будем колоть тебе адреналин". Адреналин! Можете представить, что мы пережили? У ВП была операция на сердце - это никого не волновало", – написала жена артиста.

Репяхова добавила, что с ней пытались договориться организаторы, чтобы она не придавала огласке ту ситуацию. Но она не хочет замалчивать инцидент и сказала об этом так:

"Они не на того человека наткнулись. Я не буду молчать, потому что именно молчание и порождает то, что происходит. Человек безнаказан, человек считает, что Дворец – это его собственность. Это записано у меня на видео! А мне говорит, что я ноль: "Женщина, выполняйте свои обязанности дома". Я считаю, что будет правильно, если он сам соберет свои вещи и уйдет из этого прекрасного Дворца, который ни в чем не виноват. А если нет – все видео всегда ждут в галерее моего телефона. И, кстати, это касается не только одного человека. Мне больно признавать, но я сожалею, что доверилась этим людям".

