Правительство изменило некоторые условия предоставления помощи ВПЛ: кто может претендовать на выплаты

Независимо от дохода семьи, будет назначаться пособие на детей из числа ВПЛ.

Правительство внесло изменения в порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Продлеваем срок выплат. Теперь наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать государственную поддержку еще на полгода дольше", – говорится в сообщении.

Также, по ее словам, усиливается поддержка детей из числа ВПЛ. Независимо от дохода семьи, выплата будет назначаться с 1 февраля 2026 года, если заявление подано до 1 мая 2026 года. Кроме того, правительство обновило порядок пересмотра выплат для нетрудоспособных ВПЛ.

Видео дня

"Речь идет о тех, кому ранее прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода. В связи с повышением прожиточного минимума такие люди теперь могут подать документы на пересмотр", – отметила Свириденко.

В случае подачи заявления до 1 мая 2026 года выплаты будут начислены с 1 января 2026 года. Если обратиться позже, начисление будет производиться с месяца подачи заявления.

Государственная помощь в Украине – последние новости

Кабинет министров в три раза увеличил размер компенсаций для бизнеса за поврежденное имущество в прифронтовых регионах, а также компенсаций расходов на страхование имущества. Отныне компенсация за поврежденное имущество в прифронтовых регионах увеличена до 30 млн грн. Для остальной территории страны размер компенсации страховой премии увеличивается до 3 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский представил две новые программы поддержки – для пенсионеров и потребителей топлива. Так, в апреле пенсионеры, ВПЛ и другие категории получат доплату в размере 1500 грн. С 20 марта украинцы могут частично возмещать расходы на топливо, приобретенное на АЗС, – от 5% до 15% в зависимости от вида топлива.

Вас также могут заинтересовать новости: