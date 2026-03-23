Известная американская актриса сделала подтяжку лица: как сейчас выглядит звезда (фото)

Дениз поделилась результатами операции.

Американская актриса Дениз Ричардс, известная по фильмам "Звездный десант", "День Святого Валентина", "И всего мира мало" и многим другим картинам, сделала себе подтяжку лица.

Этой новостью 55-летняя звезда поделилась в своем Instagram и показала себя до и после хирургического вмешательства.

Ее пластический хирург Бен отметил, что считает Дениз одной из самых красивых и милых людей на земле. Во время работы он старался сохранить особенности внешности знаменитости, однако во время подтяжки глаза актрисы выглядят моложе, но их не изменили.

Видео дня

"Если посмотреть на каждый миллиметр сверху вниз любой фотографии, то вы увидите комплексные улучшения. С возрастом так много мелочей меняется. Если посмотреть на контуры лба сбоку, то можно увидеть, какой молодой вид он имеет сейчас. А потрясающие, великолепные глаза актрисы были восстановлены, а не изменены или просто убраны. Печальный или уставший взгляд вокруг глаз и рта также нейтрализован", – отметил врач.

К слову, Ричардс начинала свою карьеру как модель и сначала снималась в рекламе косметики. Впоследствии начала строить карьеру актрисы. Наиболее известные ее киноработы – это "Звездный десант", "Дикие штучки", "Спросите Синди", "Голубая лагуна: Пробуждение" и многие другие.

