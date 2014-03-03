Глава МИД Великобритании: нарушение суверенитета Украины является неприемлемым
11:40, 03 марта 2014Политика
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Уильям Хейг назвал Майдан «местом больших жертв для будущего Украины».
Хейг: нарушение суверенитета Украины является неприемлемым
Министр иностранных дел Великобритании Вильям Хейг посетил Майдан и назвал его местом великих жертв для будущего Украины.
Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
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«Я посетил Майдан, место событий великих жертв для будущего Украины», - сообщил Хейг и отметил, что вчера вечером провел встречи с рядом украинских политических лидеров и еще раз заявил, что «нарушение суверенитета Украины является неприемлемым».
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