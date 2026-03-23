Неделя порадует украинцев весенним теплом, но есть нюанс

В Украине практически каждый день ожидаются небольшие дожди.

В ближайшую неделю погода в Украине будет неустойчивой и контрастной. Ожидаются периодические дожди и колебания температуры. Постепенно температура повысится по всей стране, но будет часто колебаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели, 23 марта, будет сухим. По всей стране ожидается переменная облачность. В большинстве областей термометры покажут +8°...+12°. На Закарпатье, в южных, а также некоторых центральных и восточных областях воздух прогреется до +12°...+14°.

Во вторник, 24 марта, в Украине потеплеет до +12°...+15°. На востоке и юго-востоке пройдут небольшие дожди, станет пасмурно и похолодает до +9°...+13°.

В среду, 25 марта, погода существенно не изменится. Теплее всего будет на западе, +13°...+15°. На остальной территории +10°...+14°. На юге и юго-востоке пройдут небольшие дожди.

В середине недели, 26 марта, небольшие дожди пройдут на западе и в Одесской области. На остальной территории установится сухая погода с прояснениями. На западе и севере будет +11°...+15°, на востоке, юге и местами в центре разогреет до +14°...+18°.

Перед выходными, 27 марта, небольшие дожди пройдут на западе и востоке. Прохладнее всего будет на западе, +11°...+14°, а теплее всего будет на юго-востоке и в Днепропетровской области, +14°...+18°.

На выходных теплая погода в Украине продолжится, не исключено потепление местами до +20°. Однако в воскресенье с северо-востока начнет заходить холодный воздух и температура тут снизится до +10°...+12°. Суббота будет преимущественно сухой, а в воскресенье на северо-востоке вместе с похолоданием пройдут дожди.

Вас также могут заинтересовать новости: