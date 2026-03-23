Российский космический корабль будет вынужден вручную состыковаться с МКС

Была обнаружена проблема с одной из антенн системы автоматического сближения КУРС.

У российского беспилотного грузового космического корабля возникла проблема с антенной, поэтому его придется вручную пристыковать, когда он достигнет Международной космической станции (МКС). Как пишет Reuters, об этом говорится в заявлении российской государственной космической корпорации "Роскосмос".

Отмечается, что ракета "Союз-2.1а" в воскресенье, 22 марта, запустила грузовой космический корабль "Прогресс МС-33" с Байконура в Казахстане, но была обнаружена проблема с одной из антенн автоматизированного сближения КУРС.

Поэтому российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, нынешний командир МКС, вручную пристыкуется к грузовому кораблю во вторник примерно в 13:35 по Гринвичу, сообщил "Роскосмос".

Видео дня

"Ручной подход кораблей к МКС регулярно практикуется космонавтами во время тренировок", - сказал Олег Кононенко, руководитель российского Центра подготовки космонавтов.

NASA заявило, что все остальные системы работают в обычном режиме и что "Роскосмос" продолжит устранение неисправностей антенны.

Грузовой корабль перевозит около 2,5 тонн еды, воды, топлива, кислорода и припасов для экипажа на борту МКС.

В настоящее время на МКС находятся семь членов экипажа, включая россиян Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и Андрея Федяева, американских астронавтов Кристофера Уильямса, Джессику Мейр и Джека Гетевея, а также француженку Софи Адено.

"Прогресс МС-33": что известно

Как сообщал УНИАН, в начале марта на Байконуре россияне восстановили ключевую площадку для запусков ракет. Они завершили восстановление кабины обслуживания, поврежденной во время запуска ракеты-носителя "Союз" в 2025 году.

Тогда же "Роскосмос" официально утвердил дату запуска транспортного грузового корабля "Прогресс МС-33" к Международной космической станции (МКС). Старт с космодрома был запланирован на 22 марта 2026 года.

Объект имеет стратегическое значение, ведь площадка №31 является основной для запусков не только грузовых, но и пилотируемых кораблей "Союз".

