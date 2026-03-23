Получают до 150 тысяч гривень в месяц: кому в Украине платят самые высокие зарплаты

Самые высокие средние зарплаты предлагаются в рабочих профессиях, прежде всего в сферах автосервиса, строительства, производства и логистики.

Самую высокую медианную зарплату в феврале фиксировали на должность стоматолога – 150 тысяч гривень, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в исследовании "OLX Работа", которое есть в распоряжении УНИАН.

По результатам исследования, на втором месте – рихтовщик (категория СТО и автомойки) с показателем в 70 тыс. грн (+27% по сравнению с февралем прошлого года). Отмечается, что в этой же категории медианную зарплату в 60 тыс. грн имеет автомаляр (на 17% больше, чем в 2025 году) и автоэлектрик (на 33% больше).

В список самых высокооплачиваемых вошли некоторые вакансии из категории строительства и облицовочных работ: фасадчик – 67,5 тыс. грн (+15%), штукатур – 66,3 тыс. грн (+13%) и каменщик – 65 тыс. грн (+30%).

Высокооплачиваемые профессии также фиксируются в категории логистики и доставки. Среди них вакансия дальнобойщика, где в феврале 2026 года предлагали медианную зарплату 60 тыс. грн (+33%).

Диапазон зарплат от 40 до 50 тыс. грн наблюдался на должности в категории строительства и облицовочных работ, а именно:

строитель, маляр – 50 тыс. грн (+11%);

прораб – 50 тыс. грн (+14%);

плиточник – 47 тыс. грн (+39%);

монтажник – 45 тыс. грн (+16%).

Кроме того, в категории СТО и автомоек высокую зарплату также имеет механик – 45 тыс. грн (+14%). На должность водителя в категории логистики и доставки зафиксировали показатель 42,5 тыс. грн (+16%). В то же время сварщик и монтажник имеют зарплату от 41 до 42 тыс. грн.

С диапазоном медианных зарплат от 35 до 40 тыс. грн преимущественно фиксируются вакансии из категории производства и рабочих специальностей. В частности, по сравнению с февралем 2025 года показатели следующие:

электрик – 38,8 тыс. грн (+41%);

помощник - 37,5 тыс. грн (+9%);

маляр – 37,5 тыс. грн (+42%);

токарь – 35 тыс. грн (+11%).

На вакансии менеджера по продажам (категория розничной торговли) медианная заработная плата в феврале 2026 года составляла 38 тыс. грн, что на 38% больше, чем в феврале прошлого года.

"В целом среди вакансий на платформе самые высокие медианные зарплаты предлагают в рабочих профессиях, прежде всего в сферах автосервиса, строительства, производства и логистики. При этом во многих из них за год зафиксировали существенный рост медианных зарплат, местами на 30–40%", – говорится в исследовании.

По сравнению с довоенным январем 2022 года медианная заработная плата в Украине в январе 2026 года выросла почти на 94%. В то же время количество вакансий увеличилось на 13%, тогда как количество откликов на них сократилось на 3,5%.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата штатных работников по регионам Украины в январе 2026 года составляла почти 28 тысяч грн, что на 9,5% меньше, чем в декабре прошлого года. Как сообщила Государственная служба статистики Украины, самый высокий уровень средней зарплаты был зафиксирован в Киеве. Так, жители столицы в январе в среднем получали 43 865 грн.

