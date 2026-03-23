Доллар вырос на фоне нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Нынешний кризис уже превосходит энергетические потрясения 1970-х годов и представляет собой серьезную угрозу для мировой экономики.

Доллар США в понедельник, 23 марта, укрепился на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, что резко снизило аппетит инвесторов к риску и повысило спрос на безопасные активы.

Как пишет Reuters, параллельно с этим фондовые рынки Азии пошли вниз, а австралийский доллар – традиционный индикатор глобальных настроений – ощутимо ослаб. Японская иена также потеряла позиции, что заставило правительство Японии заявить о готовности вмешаться для стабилизации валютного рынка.

Надежды на деэскалацию конфликта исчезли после выходных. Президент США Дональд Трамп пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре Ирана, тогда как Тегеран пообещал ответить атаками на объекты в соседних странах и держать закрытым Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок нефти.

В понедельник противостояние еще больше расширилось: Израиль объявил о масштабных ударах по Тегерану, а Саудовская Аравия заявила о запуске двух баллистических ракет по Эр-Рияду. На этом фоне директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил, что нынешний кризис уже превосходит по масштабам энергетические шоки 1970-х годов и представляет серьезную угрозу для мировой экономики.

Аналитики отмечают, что рынки начали четко делить страны на выигравших и пострадавших от энергетического шока. Экономики, выигрывающие от высоких цен на энергоносители, имеют лучшие перспективы, тогда как импортеры – в частности еврозона и Япония – оказываются под давлением.

На валютном рынке индекс доллара, отражающий его курс к корзине основных валют, вырос на 0,29% – до 99,83. Евро подешевел до 1,1526 доллара, фунт стерлингов – до 1,329 доллара, а иена ослабла до 159,55 за доллар.

Инвесторы уже пересматривают ожидания относительно монетарной политики. Если ранее рынок закладывал как минимум два снижения ставки Федеральной резервной системой США в этом году, то сейчас даже одно выглядит маловероятным. Зато центробанки все больше склоняются к более жесткой политике из-за инфляционного давления, вызванного дорогостоящими энергоносителями.

"Если рынки учтут цикл ужесточения денежно-кредитной политики США, по нашему мнению, американский доллар сильно вырастет по отношению ко всем валютам", – отметил руководитель отдела международной экономики Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо.

Курс доллара в Украине – последние новости

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,09 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,90 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,15 грн/евро, а курс продажи – 50,90 грн/евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что, если период турбулентности на глобальных рынках продлится дольше, это отразится на стоимости основных активов, в частности пары доллар/евро, золота и других инструментов.

