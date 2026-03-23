Ветеринар назвала 5 странных звуков, которые слышат кошки, но не люди

Диапазон их слуха достигает 85 000 Гц, и они улавливают звуки в пять раз дальше, чем люди.

Слух кошки более чувствителен, чем у человека, и есть звуки, которые слышат только кошки, но которые недоступны людям.

Как рассказала изданию ParadePets ветеринар Джули Хант, кошки способны различать звуки, которые примерно на 10 децибел тише, чем слышны людям. Это помогает им слышать звуки примерно в пять раз дальше, чем люди. Также кошки способны двигать ушами в стороны или назад, что помогает им очень точно определять местоположение источников звука.

Вот пять самых неожиданных звуков, которые могут слышать кошки, но не люди.

1. Ультразвуковые звуки добычи

Кошки могут слышать писк грызунов и звуки насекомых, которые слишком высокочастотны для человеческого уха. Кошки могут слышать звуки до 85 000 Гц – гораздо больше, чем 20 000 Гц, которые может воспринимать человеческий слух.

"Кошки также очень хорошо умеют быстро определять источник звука. На расстоянии 1 метра от добычи кошки могут локализовать звук в области в пределах 9 см от нее", - говорит доктор Хант.

2. Электронные помехи

"Они могут слышать высокочастотные электронные гудения, такие как шумы от компьютеров, телевизоров, люминесцентных ламп, светодиодных ламп и устройств "умного дома", – говорит доктор Хант.

Эти ультразвуковые или высокочастотные шумы иногда могут вызывать стресс, тревогу или настороженное поведение у чувствительных кошек.

3. Звуки на большом расстоянии

Слух кошек действительно простирается на большое расстояние, их уши способны обнаруживать звуки в пять раз дальше, чем у людей. "Они могут слышать звуки на расстоянии до 1,5 километра – в зависимости от характеристик звука", - говорит доктор Хант.

4. Ваш ритм сердцебиения/дыхания

"У кошек чувствительный слух, и они способны обнаруживать звуки, которые примерно на 10 децибел тише, чем звуки, которые могут слышать люди, – рассказывает доктор Хант. - У человека сердцебиение и дыхание примерно на 10 децибел, хотя, если кошка соприкасается с грудной клеткой, эти звуки могут достигать 30 децибел".

Она добавляет, что этот звук может быть успокаивающим для кошек.

5. Подземные высокочастотные вибрации

"Земля и почва могут передавать или усиливать звуки, преобразуя сейсмическую активность в звуковые волны, которые могут быть услышаны, особенно животными. Эти высокочастотные звуки могут звучать для кошек как рычание или грохот", – объясняет доктор Хант.

Это позволяет кошкам чувствовать необычную или повышенную сейсмическую активность, такую ​​как землетрясения или извержения вулканов.

У кошек не только острый слух, но и зрение, адаптированное к движению и темноте, и очень чувствительное обоняние. Однако вкусовое восприятие у кошек гораздо менее развито, и есть вкус, который они практически не различают, а вот люди его обожают.

