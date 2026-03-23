Путин поддержива Башара Асада во время гражданской войны в Сирии, а также начал вторжение в Украину.

Владимир Путин является "главным двигателем" миграции в Европу из-за его роли в разжигании конфликтов в течение последнего десятилетия, заявил комиссар ЕС по вопросам миграции Магнус Бруннер газете Financial Times.

"В этих крупных миграционных потоках всегда участвует Путин. Всегда Владимир Путин", – заявил он.

Он указал на поддержку российским лидером диктатора Сирии Башара Асада на протяжении всей гражданской войны в этой стране. Эта война спровоцировала миграционный кризис в Европе в 2015-2016 годах, когда более 2 миллионов человек подали заявления на убежище на континенте.

Второй миграционный поток состоял из "украинцев, прибывающих в Европейский союз – и снова в этом участвовал Владимир Путин", – сказал Бруннер, говоря о полномасштабном вторжении России в Украину в 2022 году, с начала которого 4,3 млн украинцев получили временную защиту в ЕС.

В нынешней войне в Иране, даже если она не была начата Россией, "Владимир Путин поддерживал там режим", – сказал Бруннер.

Таким образом, он "фактически является крупнейшим двигателем миграции в Европу", считает чиновник.

При этом в отличие от 2015 года, европейские страны сейчас стремятся предотвратить крупномасштабный приток беженцев в результате войны на Ближнем Востоке. Премьер-министры Дании и Италии призвали Европейскую комиссию "изучить механизмы, которые могут работать как аварийный тормоз, активируемый в качестве форс-мажора в случае внезапного крупномасштабного миграционного движения в сторону Союза".

По словам чиновника ЕС, это может включать закрытие границ блока в случае угроз безопасности. Страны ЕС делали это в прошлом, например, когда Россия и Беларусь переправляли мигрантов через границу в Польшу.

Бруннер заявил, что ЕС сейчас "гораздо лучше подготовлен, чем 10 лет назад", учитывая процедуры предоставления убежища, проводимые непосредственно на границах, и новые биометрические пограничные проверки, которые постепенно вводятся в действие.

"Мы знаем о миграционной части... но также и о части безопасности, когда речь идет о террористических атаках, мы должны быть готовы и к этому", – сказал Бруннер.

Беженцы в Европе

Ранее СМИ писали, что Европейский Союз готовится к волне беженцев, спасающихся от войны в Иране. В стране с населением 90 миллионов, даже частичная дестабилизация может вызвать беспрецедентные по масштабам перемещения беженцев".

Ьакже в СБ Латвии заявляли, что Беларусь обучает мигрантов борьбе с европейскими пограничниками – проводит их боевую подготовку в специальных лагерях и переправляет через границы Европейского союза в Польшу и страны Балтии.

Вас также могут заинтересовать новости: