Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в Приморске и НПЗ в Башкортостане

Подтверждаются пожары на территории обоих объектов.

В воскресенье, 22 марта, и в ночь на 23 марта Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры Российской Федерации.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, поражен нефтяной терминал "Транснефть – порт Приморск" (Приморск, Ленинградская обл., РФ). По предварительной информации, поражены как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура. Подтверждается пожар на территории объекта.

В Генштабе подчеркнули, что через порт "Приморск" ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти. Средства от продажи страна-агрессор направляет на продолжение войны против Украины и обеспечение российской оккупационной армии.

"Также поражен нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" (Уфа, республика Башкортостан, РФ) – подтверждается пожар на территории предприятия. Нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" является важным звеном в поставках топлива для российских вооруженных сил. Его мощность по первичной переработке нефти составляет около 6–8 млн тонн в год. НПЗ расположен на значительном расстоянии от государственной границы Украины, которое составляет около 1400 км", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что указанные объекты обеспечивают переработку нефти, хранение и транспортировку горюче-смазочных материалов, используемых для нужд оккупационной армии.

По данным источников УНИАН в СБУ, "хлопок" в Приморске устроили беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны. Это крупнейший нефтяной порт РФ на Балтийском море и ключевой экспортный хаб. Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через "теневой флот". Только в 2025 году через него перевалили более 46,6 млн тонн нефти.

По словам собеседника, после атаки на территории нефтетерминала начался пожар. Горят резервуары с нефтью и нефтепродуктами. Попадание и возгорание подтвердили местные власти, которые в настоящее время проводят эвакуацию персонала.

"Каждый проданный баррель российской нефти – это средства, которые идут на войну против Украины. Поэтому СБУ продолжает систематическую работу, чтобы уменьшить эти поступления. Такие спецоперации будут продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против нашего государства", – сообщил информированный источник в СБУ.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 марта Силы обороны нанесли удар по Инновационному центру производственно-технического предприятия "Гранит", входящего в состав концерна "Алмаз-Антей". На его мощностях ремонтируют и обслуживают российские системы противовоздушной обороны.

А 16 марта Силы обороны нанесли удар по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе города Ульяновска, что в Ульяновской области РФ. Предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (структура "Ростех") и обеспечивает производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

Вас также могут заинтересовать новости: