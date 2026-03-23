Лотереи как сфера влияния: за нападением на УНЛ стоят интересы Гетманцева, – журналист Лямец

Ситуация вокруг лицензии "Украинской национальной лотереи" (УНЛ), которую оспаривает народный депутат Даниил Гетманцев, может свидетельствовать о его интересе в контроле над рынком. Об этом пишет экс-редактор "Экономической правды", журналист Сергей Лямец.

В своей статье он прямо связывает атаку на УНЛ с интересами компании "М.С.Л." – одного из ключевых игроков рынка, с которым, по его словам, тесно связан Гетманцев.

Журналист напоминает – еще в 1997 году Гетманцев начал работать с компанией в качестве юриста, а в начале депутатского срока уже был ее совладельцем. Сам депутат ранее публично признавал наличие конфликта интересов и заявлял, что не занимается темой игорного бизнеса, однако, по оценке Лямца, факты свидетельствуют об обратном.

По его словам, связи с "М.С.Л." сохраняются и сегодня. В частности, среди бенефициаров компании числится Елена Полосенко – дочь основного владельца Георгия Ложенко, которая, по открытым данным, владеет 40% в юридической фирме Jurimex, основанной Гетманцевым. Хотя в 2019 году депутата формально исключили из числа бенефициаров Jurimex, он по-прежнему фигурирует в качестве почетного президента компании.

Лямец считает, что попытка пересмотреть результаты конкурса на лицензию УНЛ может сыграть на руку "М.С.Л.", а сам Гетманцев в этом процессе не выглядит как посторонний.

В течение последних лет Гетманцев продвигал решения, которые расширяли возможности лотерейных компаний. В частности, позволяли работать в формате, близком к казино и букмекерской конторе, но с более дешевыми лицензиями.

Отдельно Лямец вспомнил историю с введением РРО. Нардеп настаивал на распространении этих требований на организаторов азартных игр, но не на лотереи. Для лотерей не было предусмотрено ни кассовых аппаратов, ни других инструментов контроля или мониторинга. В результате этот сегмент работал десятилетиями фактически без надлежащего надзора со стороны государства.

Как пишет журналист, такая модель была заложена еще законом 2012 года. К подготовке этого закона был причастен Даниил Гетманцев: в своей докторской диссертации он прямо отмечал, что его наработки использовали при разработке этого закона.

Именно эти правила и определили дальнейшую конфигурацию рынка – с ограниченным кругом операторов, без реальной конкуренции и с непрозрачными финансовыми потоками.

Сейчас правительство меняет эти правила. Новые лицензионные условия Минцифры вводят то, чего годами не было: понятные правила, обязательные платежи и полноценную отчетность.

Вас также могут заинтересовать новости: