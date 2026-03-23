В Нью-Йорке самолет столкнулся с пожарной машиной: пилоты погибли (видео)

Пострадали десятки человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, находившиеся в пожарной машине.

В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке произошла авиационная авария: во время посадки региональный самолет Air Canada Express столкнулся с пожарной машиной. Как пишет The Guardian, в результате инцидента погибли пилот и второй пилот.

По данным NBC News, также пострадали десятки людей. Среди них – правоохранители, находившиеся в пожарной машине. Они получили переломы, однако известно, что состояние пострадавших стабильное.

Отмечается, что самолет CRJ-900, выполнявший рейс из Монреаля, перевозил 72 пассажира и четырех членов экипажа. Борт эксплуатировался компанией Jazz Aviation – партнером Air Canada.

Видео дня

Согласно данным сервиса Flightradar24, столкновение произошло на скорости около 24 миль в час во время посадки. Последний сигнал самолета был зафиксирован около 23:37. Фотографии с места происшествия свидетельствуют о повреждении носовой части самолета, которая после удара была поднята вверх.

Власти и экстренные службы сразу начали операцию реагирования, однако официальные данные о количестве жертв и пострадавших сначала не уточнялись. По информации Федерального управления гражданской авиации США (FAA), аэропорт временно закрыли – его работу планировали возобновить не ранее 14:00 в понедельник.

Из-за инцидента по меньшей мере 18 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты или возвращены в пункты отправления.

Как сообщила администрация портов Нью-Йорка и Нью-Джерси, пожарная машина на момент столкновения реагировала на другой инцидент на взлетно-посадочной полосе.

Городская система оповещения предупредила о возможных отменах рейсов, перекрытии дорог и задержках движения вблизи аэропорта.

Расследование причин аварии продолжается.

Другие авиационные аварии

Напомним, 22 марта вертолет ВВС Катара потерпел крушение и упал в Персидский залив во время проведения тренировочных полетов. Полет проходил в рамках деятельности Объединенного комбинированного командования сил Катара и Турции. На борту находилось семь человек, среди погибших – четверо катарских военнослужащих, один турецкий офицер – майор Синан Таштекин, а также двое гражданских – сотрудники турецкой оборонной компании ASELSAN – Сулейман Джемаль Кахраман и Исмаил Анас Джан. Также подтверждена гибель седьмого члена экипажа – второго пилота Саида Нассера.

Вас также могут заинтересовать новости: