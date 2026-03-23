Силы обороны сорвали попытки масштабного наступления РФ: заявление Сирского

Интенсивные штурмы российских войск обернулись катастрофическими потерями в их рядах.

Силы обороны Украины на прошлой неделе сдержали усиленный натиск со стороны российских захватчиков на различных участках фронта и продолжают срывать оккупационные планы весенне-летнего наступления. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил в Telegram.

Как подчеркнул генерал, Силы обороны Украины срывают планы российского агрессора.

"В течение четырех суток этой недели, с 17 по 20 марта 2026 года, интенсивность наступательных действий врага повышалась. Противник пытался прорвать оборонительные порядки наших войск сразу на нескольких стратегических направлениях. По всей линии боевого столкновения развернулись ожесточенные бои", – отметил Сырский.

По его словам, в целом противник за эти четыре дня провел 619 штурмовых действий. Основной удар оккупанты сосредоточили на Покровском и Александровском направлениях, где было наибольшее количество атак противника. В частности, на Покровском направлении противник атаковал позиции украинских войск 163 раза, на Александровском – 96.

Не менее напряженной оставалась ситуация на Константиновском направлении, где российские войска совершили 84 штурмовых действия, а также на Очеретинском, Лиманском и Купянском направлениях, где в общей сложности произошло более полутора сотен боевых столкновений.

Провал российских штурмов

"Несмотря на колоссальное давление и привлечение значительных резервов, российское командование не смогло выполнить поставленные задачи", – констатировал Сырский.

Он отметил, что благодаря профессиональным, слаженным действиям украинских воинов на нескольких направлениях наступательные действия противника удалось остановить. Генерал добавил, что на некоторых участках фронта бои высокой интенсивности продолжаются, но враг вынужден переходить к перегруппировке своих сил.

"Оккупанты пытаются подтянуть новые подразделения и готовятся к продолжению атак, делая ставку на ухудшение погодных условий, что, по их мнению, должно снизить эффективность украинской аэроразведки, помешать работе наших беспилотных систем и артиллерии", – отметил Сырский.

Катастрофические потери для захватчиков

По словам Сырского, командование войск РФ бросило в "мясорубку" десятки тысяч солдат, однако цена этой попытки наступления оказалась для агрессора катастрофической.

"За четыре суток интенсивных штурмовых действий враг потерял более 6090 военнослужащих убитыми и ранеными. Тогда как в течение недели общие потери врага составили около 8710 человек убитыми и тяжелоранеными", – подчеркнул главнокомандующий.

Также Силы обороны уничтожили немало вражеской военной техники и вооружения. Как отметил он, Силы обороны Украины были готовы к увеличению интенсивности наступления российских оккупантов и в связи с этим приняли необходимые управленческие решения.

"Войска получили пополнение, были обеспечены военной техникой, вооружением, боеприпасами", – пояснил Сырский.

Успешное отражение массированных атак противника стало возможным, подчеркнул главнокомандующий, прежде всего благодаря мужеству и стойкости каждого воина, который выполняет боевые задачи и держит строй в этих чрезвычайно сложных условиях.

"Как и четыре года назад, в начале полномасштабного вторжения РФ, украинские защитники доказали свое превосходство на поле боя. На отдельных направлениях наши воины перехватили инициативу и проводят собственные активные действия, применяя тактику активной обороны", – подчеркнул Сырский.

Он благодарит воинов, которые выстояли под натиском врага, удерживают определенные рубежи и продолжают освобождать украинскую землю от захватчиков.

Новое наступление россиян

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), российские захватчики начали запланированное на весну-лето 2026 года наступление на украинский "пояс крепостей" в Донецкой области. Речь идет об операциях в направлении Лимана с целью продвижения к Славянску. Также российские войска создают условия для усиления наземных операций в направлениях Краматорска и Константиновки.

