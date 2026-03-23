США направили морскую пехоту на Ближний Восток на фоне дискуссий об острове Харг, – СМИ

США могут начать наземную операцию по захвату иранского острова Харг (Kharg) и для этого ускоренно развертывают силы на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

В издании отметили, что расположенный в Персидском заливе остров Харг служит основным центром экспорта нефти Ирана, причем 90% сырой нефти предназначено для Китая. В последние дни в администрации США начались дискуссии о том, стоит ли оккупировать остров, чтобы заставить Иран прекратить блокирование судоходства через Ормузский пролив.

Так, американский чиновник подтвердил, что "американские военные ускорили развертывание тысяч морских пехотинцев и военнослужащих ВМС на Ближнем Востоке".

Это развертывание включает Десантную группу готовности USS Boxer, в состав которой входит десантный корабль USS Boxer, функционирующий как легкий авианосец, а также десантные транспортные доки USS Portland и USS Comstock. Эти три судна перевозят примерно 4500 морских пехотинцев и дополнительный боевой персонал.

Заявления Трампа по Ирану

Как сообщал УНИАН, 15 марта президент США Дональд Трамп пригрозил новыми ударами по иранскому нефтяному экспортному хабу на острове Харг и призвал союзников направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива. Он отметил, что удары США "полностью разрушили" значительную часть острова.

Эти заявления стали резким обострением ситуации со стороны президента США, который ранее сообщал, что Америка нацелена только на военные объекты на острове Харг. Также три источника сообщили Reuters, что администрация президента отвергла попытки союзников с Ближнего Востока начать переговоры.

21 марта Трамп объявил, что США рассматривают возможность "сворачивания масштабных военных усилий" против Ирана. По его словам, США после устранения угрозы со стороны Ирана не намерены охранять и контролировать Ормузский пролив. В то же время Трамп подчеркнул, что в случае соответствующего запроса Соединенные Штаты готовы помочь другим странам в обеспечении безопасности в проливе.

