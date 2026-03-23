Что нельзя чистить бумажными полотенцами: эксперты назвали четыре поверхности

Кухонные бумажные полотенца - незаменимый помощник, когда нужно быстро что-то вытереть, в частности жирные пятна, пыль, капли воды и другую грязь. Многие используют их практически для всего, но они подходят не для всех поверхностей, пишет nlc.

Стекло и зеркала

Одним из самых больших недостатков бумажных полотенец при чистке стеклянных поверхностей является то, что они не распределяют чистящее средство равномерно. Из-за этого они легко оставляют после себя тонкий слой, полосы или матовую пленку.

"Другая проблема заключается в том, что мелкие частицы пыли, застрявшие в бумаге, со временем могут слегка поцарапать стекло. Эти повреждения сначала почти незаметны, но со временем могут испортить общий вид поверхности", - объяснили в материале.

Экраны

Экраны мобильных телефонов, планшетов и мониторов часто имеют специальное покрытие, которое нельзя чистить грубыми материалами. Бумажное полотенце может быть слишком жестким для этого, из-за чего могут возникнуть микроповреждения, особенно если кто-то сильно нажимает или пытается удалить загрязнения насухо.

"Для таких поверхностей гораздо лучшим выбором является мягкая микрофибра. Если нужно лишь вытереть отпечатки пальцев или пыль, этого достаточно, а для более стойких пятен стоит использовать средство для чистки экранов", - посоветовали в издании.

Деревянная мебель

Для лакированной или обработанной деревянной мебели бумажные полотенца также могут быть не идеальным выбором. При регулярном использовании они могут вызвать мелкие царапины на поверхности, притушить блеск и испортить покрытие.

"Это особенно актуально для старой, чувствительной или высококачественной мебели. С ней не стоит экспериментировать с быстрыми решениями, мягкая ткань - гораздо более безопасный выбор", - отмечается в публикации.

Нержавеющая сталь

Поверхности из нержавеющей стали, например, дверцы холодильников, духовые шкафы или некоторые кухонные приборы, имеют тонкий верхний слой, поэтому текстура бумажного полотенца со временем может поцарапать эту поверхность, из-за чего сталь потеряет свой красивый, равномерный блеск.

Чугунная посуда

"Чугунная посуда - это отдельный мир, ведь во время использования на ней образуется естественный защитный слой. Именно он придает тот хорошо известный, "заработанный" вид, который многие так тщательно берегут. Сильное трение бумажной салфеткой может нарушить этот слой. Поэтому для такой посуды особенно важно чистить ее не по привычке, а в соответствии с материалом", - посоветовали в издании.

Другие советы экспертов

