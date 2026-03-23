Стоимость проезда из Киева в Бровары резко выросла: сколько теперь стоит

С 23 марта стоимость проезда по популярному маршруту от киевской станции метро "Лесная" до Броваров выросла до 50 гривень, пишет "Главком".

Отмечается, что еще в начале года проезд в этом маршрутке стоил 35 грн. Первое повышение цены произошло 1 февраля, когда стоимость поднялась до 40 грн. Таким образом, менее чем за два месяца стоимость поездки выросла на 15 грн.

Для большинства пассажиров сегодняшнее обновление тарифов стало неожиданностью. В салонах автобусов объявления о новых расценках отсутствуют. Об актуальной цене пассажиры узнают непосредственно от водителей, передавая деньги за проезд.

Эксперты давно обращают внимание на низкое качество столичных маршруток, которые живут по законам прошлого. В Киеве продолжают ездить старые опасные машины, которым не обеспечивают качественное техническое обслуживание. На них также часто не устанавливают валидаторы, что позволяет генерировать огромные объемы "теневого" кеша.

Столичные власти пытаются улучшить ситуацию, однако, по мнению специалистов, делают для этого недостаточно. В сентябре 2025 года мэра Киева призвали повысить тариф на проезд.

20 января текущего года стало известно, что в Киеве стоимость проезда на некоторых пригородных маршрутках выросла сразу на 5 гривен. Так, стоимость проезда на некоторых маршрутках уже составляет 20 гривень (вместо 15 грн ранее).

