Дешевеет картофель и другие овощи борщевого набора: какие сейчас цены в Украине

В то же время еще больше подорожали помидоры и огурцы.

Оптовые цены на картофель в Украине за неделю снизились с 10-12 до 6-12 грн/кг. Аналогично упали цены на морковь – с 10-12 до 6-11 грн/кг и свеклу – с 9-11 до 8-11 грн/кг.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что среди овощей борщевого набора выросла стоимость только репчатого лука на одну гривню - с 6-8 до 7-9 грн/кг.

При этом помидоры и огурцы продолжают дорожать уже несколько недель подряд. Стоимость томатов выросла со 140-155 до 150-165 грн/кг. Диапазон цен на огурцы расширился в сторону увеличения – со 150-220 до 150-250 грн/кг.

Более дешевые виды капусты подешевели: пекинская подешевела с 23-27 до 20-28 грн/кг, а синяя – с 20-25 до 15-20 грн/кг. А вот цветная капуста подорожала с 125-145 до 160-170 грн/кг. Стоимость белокочанной капусты не изменилась.

В сегменте фруктов за неделю сильно снизилась нижняя граница цен на груши – со 100-120 до 55-120 грн/кг, и в меньшей степени на яблоки – с 30-45 до 25-45 грн/кг. Мандарины же подорожали с 55-80 до 60-95 грн/кг.

В целом в этом году в Украине больше всего подорожали помидоры и огурцы, которые прибавили в цене около 50%. Также подорожали гречка, подсолнечное масло и куриные яйца. При этом курица и молочные продукты, наоборот, подешевели.

По прогнозам, курица может подорожать к Пасхе. Себестоимость производства продукта росла в течение зимнего сезона, а цены на полках магазинов – наоборот, снижались в течение четырех месяцев подряд.

