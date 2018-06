На Тайване разбился пассажирский самолет, погибло более 50 человек

Пассажирский самолет в среду совершил аварийную посадку на Тайване, погиб 51 человек, семеро ранены, передает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Читайте такжеBloomberg: Гибель 298 человек не положит конец украинскому конфликту

Другие обстоятельства происшествия пока не сообщаются.

Update: Of 58 onboard, 51 dead & 7 injured in emergency landing of Taiwan's TransAsia Airways plane (file photo) pic.twitter.com/rYfqceJPak

По сообщениям из соцсети Twitter, самолет принадлежит компании Transasia Airways.

Purported photos of crash site looks like it hit residential area (via http://t.co/z8F1sPAsYf) #GE222pic.twitter.com/L7ElJ64lIE