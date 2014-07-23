"Черные ящики" с малазийского Boeing-777 доставили в Великобританию

Об этом говорится в сообщении Государственной комиссии по расследованию катастрофы самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» на страничке комиссии в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, накануне было достигнуто общее понимание процедуры передачи «черных ящиков», что подтверждено общим техническим протоколом, который подписали Нидерланды, Малайзия, представители Украины и ИКАО.Читайте такжеРасшифровывать самописцы Боинга-777 будут британцы

"В протоколе зафиксировано, что объекты, которые называют "черными ящиками", были предъявлены украинской стороне, но украинская сторона их не касалась, и ни минуты под контролем украинской стороны эти предметы не находились", - сказано в сообщении.

После подписания протокола ящики были отправлены самолетом в Киев, дальше - в Великобританию под наблюдением ИКАО.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Самолет упал в районе города Шахтерск Донецкой области в зоне, которая контролируется боевиками. На месте крушения было найдено 282 тела и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 погибшим. Боевики препятствовали доступу к месту крушения.Читайте такжеБоинг сбили сепаратисты, но по ошибке - разведка США

22 июля тела погибших на поезде привезли в Харьков. Далее тела планируют доставить в Нидерланды для процедуры опознания.

В тот же день в СМИ появилась информация, что боевики террористической организации "Донецкая народная республика" передали "черные ящики" самолета представителям Малайзии и стороны подписали соответствующий меморандум о передаче.

Позже представители Малайзии передали следователям из Нидерландов "черные ящики" самолета "Боинг-777".