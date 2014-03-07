Обама предложил Путину переговоры РФ с Украиной и ввод наблюдателей

Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает РИА Новости.

"Обама отметил, что есть возможность разрешить ситуацию дипломатическим путем, что даст возможность соблюсти интересы России, народа Украины и международного сообщества", — говорится в сообщении Белого дома. "Для подобного разрешения ситуации правительства Украины и России могли бы провести прямые переговоры с помощью международного сообщества, международные наблюдатели могли бы обеспечить защиту всех жителей Украины, включая этнических русских, российские войска вернулись бы на свои базы, а международное сообщество работало бы над тем, чтобы поддержать Украину в подготовке к выборам в мае", — говорится в сообщении.

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