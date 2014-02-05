Журналисты из разных стран мира жалуются на условия в гостиницах Сочи (фото)

Пока продолжается дискуссия по поводу того, готовы ли в Сочи принять Олимпиаду 2014 года, которая начнется в четверг, журналисты со всего мира заселяются в российские отели, пишет Washington Post.

Некоторые из журналистов, прибывших в Сочи, сообщают с ужасом об условиях проживания там. Только шесть из девяти отелей для СМИ готовы встретить гостей. Некоторые гостиницы еще находятся на стадии строительства.

Один немецкий фотограф рассказал, что из номера в номер в отеле ходят рабочие и бродячие собаки.

Многие журналисты жаловались на отсутствие горячей и вообще любой воды в номерах. Когда же водоснабжение восстановили, журналистка Chicago Tribune Стейси Сен Клер отправила в Твиттер фото воды, которая текла из кранов.

Московский корреспондент Guardian Шон Уокер назвал гостиницы для журналистов "сплошным фарсом".

"Вернулся в гостиницу. Лифт сломался через полдня после начала работы. Поднимался по лестнице. Дверь на мой этаж (пожарный выход с этажа) оказалась закрытой", - жалуется Уокер.

У одного из французских журналистов, когда он попытался открыть дверь своей комнаты, отпала дверная ручка.

Журналист CNN Гарри Рики сообщил, что из 11 номеров, забронированных пять месяцев назад, для его коллег был подготовлен лишь один и даже его пришлось ждать целый день.

На улицах города также не все хорошо. Журналистка Джоан Барнас заметила, что местами встречаются открытые люки, и призвала всех быть осторожными.

"Не все люки на тротуарах закрыты", - пишет Барнас.