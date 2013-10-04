Польские католики отказались выплатить деньги жертвам священников-педофилов

Католическая церковь в Польше не будет выплачивать компенсации жертвам священников-педофилов, потому что это, по ее мнению, должны делать сами преступники. Об этом, как пишет Lenta.ru, заявил пресс-секретарь польской Епископской конференции Юзеф Клох (Józef Kloch).

Как пишет портал Dziennik.pl, Клох сравнил выплату компенсаций жертвам педофилии с автомобильной аварией. По его словам, вполне справедливо, что платить по счетам должен тот, кто стал ее инициатором, а не тот, кто выдал водителю права.

Таким образом церковь отреагировала на иск 25-летнего пострадавшего от педофилии. Он потребовал от Кошалинско-Колобжегской епархии компенсацию в размере 200 тысяч злотых ($ 64 тысяч), а также публичных извинений в прессе. Достичь досудебного соглашения двум сторонам не удалось.

Это не первый иск такого рода в истории Польши. Всего в стране были осуждены за педофилию около 27 священников. Недавно в Доминиканской республике началось расследование в отношении еще двух польских священников, в том числе папского нунция Йозефа Весоловски. По данным местной прессы, он платил несовершеннолетним мальчикам за секс.

Католическая церковь нередко оказывается в центре скандалов, связанных с педофилией. О необходимости жестко бороться с этим явлениям заявлял ставший в марте папой Римским Франциск. При этом суды различных стран нередко обязывают церковь отвечать за действия своих священников и выплачивать компенсации жертвам священников-педофилов. Так, в 2007 году архиепархию Лос-Анджелеса обязали выплатить по 508 искам $660 млн.